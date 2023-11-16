Tarihi henüz net değil! Icardi ve Wanda Nara gelecekleri ile ilgili kararı veriyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara, İtalya'da yayınlanan Gente dergisinde bir röportaj verdi ve hayatlarındaki son gelişmeleri anlattı.

"EVLENME TEKLİFİ ETTİ"

Mauro Icardi ile 10 yıldır sevgili olduklarını belirten güzel model, "Mauro bana evlenme teklif etti. Birlikte geçirdiğimiz yılların ardından! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Bu çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık. Ancak, teklifi almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı ama tüm sevdiklerimiz Arjantin'de. Bu yüzden eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum" dedi.

"ICARDI BANA YEMEK GETİRDİ"

Ayrıca hasta olduğu döneme dair anılarını paylaşan Wanda, "Klinikten döndüğümde ve hastalığımı öğrendiğimde dört gün boyunca odamda kilitli kaldım, dışarı çıkamadım. Sadece Mauro bana yemek getirmek için içeri girdi. Her şeyi benden önce fark edebildi ve benimle ilgilendi, beni korudu ve aynı zamanda bana doktora kadar eşlik ederken çocukların günlük rutiniyle de ilgilendi. Beni en çok destekleyen kişi oydu ve hâlâ da öyle" şeklinde konuştu.