Afyonkarahisar'da ata sporu coşkusu: Pehlivanlar er meydanına çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ata sporu coşkusu: Pehlivanlar er meydanına çıktı

Afyonkarahisar\'da ata sporu coşkusu: Pehlivanlar er meydanına çıktı
27.06.2026 20:07  Güncelleme: 20:17
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde, 26 yıllık aranın ardından Tarihi Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri yeniden yapıldı. Başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde, Türk spor kültürünün en önemli miraslarından biri olan Tarihi Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri, 26 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenerek ata sporunun coşkusunu er meydanına taşıdı.

Karaadilli Belediyesi ile Karaadilli Kültür Yaşatma Derneği'nin iş birliğinde, Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanları ve binlerce güreşseveri bir araya getirdi. Er meydanında gün boyu süren kıyasıya mücadeleler, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Güreşlerin final müsabakasında rakibini mağlup eden Başpehlivan Feyzullah Aktürk, 43. Tarihi Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Son dönemin formda isimlerinden olan Aktürk, Karaadilli er meydanındaki başarısıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin, organizasyonun yeniden hayat bulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, ata sporu yağlı güreş geleneğini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Kırkpınar öncesinin önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Tarihi Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri, yoğun katılımı, yüksek organizasyon kalitesi ve er meydanındaki mücadeleleriyle büyük beğeni toplarken, hem bölgenin tanıtımına hem de Türk ata sporunun yaşatılmasına önemli katkı sundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da ata sporu coşkusu: Pehlivanlar er meydanına çıktı - Son Dakika

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