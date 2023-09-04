Tarihi zafer sonrası Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melih Gökçek'e Güntekin Onay ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor - Son Dakika

Tarihi zafer sonrası Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melih Gökçek'e Güntekin Onay ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor

Son Güncelleme: 04.09.2023 09:19

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Tarihimizde ilk kez yaşadığımız başarı sonrası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, milli yıldız Ebrar Karakurt'u hedef göstererek ''Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı.'' dedi. Bu ifadelere tepki gösteren ünlü yorumcu Güntekin Onay, Gökçek'e sert yüklendi ve ''Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum!'' sözlerini kullandı.

Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, milli yıldız Ebrar Karakurt için " Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı." ifadelerini kullanmasına ünlü yorumcu Güntekin Onay tepki gösterdi. Onay, Gökçek'e "Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez." dedi.

"TANZİMAT ARTIKLARININ MİLLİ TAKIMDA YERİ OLMAMALI"

Melih Gökçek yaptığı açıklamada, "Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Türk sporuna son on senedir satın cumhurbaşkanımızın katkıları dolayısıyla hemen her branşda gelen şampiyonluklar dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımıza çok şey borçluyuz. Not: Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı." ifadelerini kullandı.

Tarihi zafer sonrası Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melih Gökçek'e Güntekin Onay ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor

"YETER, SAYIN GÖKÇEK!"

beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Gökçek'e, "Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez. Lütfen bu ülkenin emekçisini, memurunu, garibanını biraz düşünüyorsan ses etme artık! Yeter , Sayın Gökçek!" dedi.

Tarihi zafer sonrası Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melih Gökçek'e Güntekin Onay ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor

"SENDEN KORKAN SENİN GİBİ OLSUN!"

Gökçek'e sert ifadelerle yüklenen Onay, "Melih Gökçek! Senin de ne iş yaptığın? Nasıl para kazandığın belli değil! Yolsuzluk iddiaları tavan yapmış! Sen ne iş yapıyorsun da böyle bir servetin var? Kamuoyuna bir açıklarsan çok mutlu olacağız? Hadi bekliyoruz! Senden korkan da senin gibi olsun, hadi yaz! Nasıl zengin oldun? Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

Tarihi zafer sonrası Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melih Gökçek'e Güntekin Onay ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor

Güntekin Onay, Melih Gökçek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi zafer sonrası Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melih Gökçek'e Güntekin Onay ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi zafer sonrası Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melih Gökçek'e Güntekin Onay ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor - Son Dakika
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