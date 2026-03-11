Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi statttan suratı 5 karış ayrıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği gecede Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

GALİBİYET SEVİNCİNE KATILMADI

Sarı-kırmızılıların önemli galibiyetinin ardından takım sahada büyük sevinç yaşarken, Mauro Icardi'nin bu kutlamalara katılmaması dikkat çekti. Arjantinli yıldızın maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmediği görüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMADI

Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümü galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken Icardi'nin herhangi bir paylaşımda bulunmaması da taraftarların gözünden kaçmadı.

STATTTAN GERGİN AYRILDI

Maçın ardından Icardi'nin stadyumu oldukça hızlı ve gergin bir şekilde terk ettiği görüldü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yıldız futbolcunun bu tavrı merak konusu oldu.