UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği gecede Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların önemli galibiyetinin ardından takım sahada büyük sevinç yaşarken, Mauro Icardi'nin bu kutlamalara katılmaması dikkat çekti. Arjantinli yıldızın maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmediği görüldü.
Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümü galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken Icardi'nin herhangi bir paylaşımda bulunmaması da taraftarların gözünden kaçmadı.
Maçın ardından Icardi'nin stadyumu oldukça hızlı ve gergin bir şekilde terk ettiği görüldü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yıldız futbolcunun bu tavrı merak konusu oldu.
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi statttan suratı 5 karış ayrıldı
