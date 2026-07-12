Tarık Biberovic NBA\'ye Transfer Oldu

Fenerbahçe'nin Türk milli basketbolcusu Tarık Biberovic, kariyerini NBA'de sürdürmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin başarılı oyuncusu, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile anlaşmaya vardı.

Biberovic, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında "Fenerbahçe benim için sadece bir kulüp olmadı. Burada bir aile buldum, ömür boyu unutamayacağım anılar biriktirdim" dedi.

Tarık Biberovic'in Dallas Mavericks ile yıllık 7 milyon dolar ücret karşılığında 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Transfer kapsamında Fenerbahçe'nin ise 2 milyon dolar fesih bedeli alacağı belirtildi.

Anlaşmanın şartları resmi olarak açıklanmadı.

Dallas Mavericks, Tarık Biberovic'in NBA haklarını 1 Temmuz'da Memphis Grizzlies ile yaptığı takas sonucunda devralmıştı.

Böylece 2023 NBA Draftı'nda seçilen milli basketbolcu, NBA kariyerine Dallas formasıyla başlama fırsatı yakaladı.

2025-2026 EuroLeague sezonunda Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Biberovic, maç başına 11,3 sayı, 3 ribaund ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı.

Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41,9, serbest atış çizgisinden ise yüzde 95,2 isabet oranıyla oynayan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa basketbolunun dikkat çeken şutörlerinden biri olarak öne çıktı.

Veda mesajı

Biberovic Instagram hesabından 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Bu anın bir gün geleceğini hiç hayal etmemiştim. Daha önce de hiç veda metni yazmadım. Şimdi bu satırları yazarken ne söylesem eksik kalacak gibi geliyor" dedi.

Fenerbahçe'de çok şey öğrendiğini söyleyen yıldız oyuncu, "Bu formayı giymek, bu arma için mücadele etmek ve bu taraftarın önünde oynamak benim için her zaman büyük bir gururdu" diye ekledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden milli basketbolcu, "Fenerbahçe benim için sadece bir kulüp olmadı. Burada bir aile buldum, ömür boyu unutamayacağım anılar biriktirdim" dedi.

Çocuk yaşta Türkiye'ye taşındı

Bosna-Hersek'in Zenica kentinde 28 Ocak 2001'de doğan Tarık Biberovic, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

Boşnak asıllı Türk milli basketbolcu, basketbola Bosna-Hersek'in OKK Spars altyapısında başladı ve genç yaşta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

2016-2017 sezonunda Adidas Next Generation Turnuvası'nda 17,8 sayı, 6,3 ribaund ortalamalarıyla dikkat çeken Biberovic, aynı yıl Bosna-Hersek U16 Milli Takımı formasıyla FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Fenerbahçe'de yıldızlaştı

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Biberovic, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 8 Şubat 2019'da Panathinaikos karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli formayla her geçen sezon daha fazla sorumluluk alan milli oyuncu, özellikle son yıllarda takımın en önemli parçalarından biri haline geldi.

Fenerbahçe kariyerinde 2025 EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Biberovic, ayrıca dört Türkiye Basketbol Süper Ligi (2022, 2024, 2025, 2026), beş Türkiye Kupası (2019, 2020, 2024, 2025, 2026) ve iki Türkiye Süper Kupası (2025, 2026) şampiyonluğu kazandı.