Tarlada çalışırken başladığı para halterde Avrupa şampiyonu olan Besra Duman, 2024 Paris Paralimpik Oyunları\'na katılma hakkı elde etti

Tarlada çalışırken bir hocasının tavsiyesiyle başladığı para halterde Avrupa şampiyonu olan 23 yaşındaki Besra Duman, kendisinin iki katı kilodaki ağırlıkları kaldırıyor. 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden Besra, "Olimpiyatlarda hedefim ilk 3'e girmek. Altın madalyayı da alabilirsem çok mutlu olacağım. Elimden geleni yapacağım" dedi.
Konya'da yaşayan ve aslen Şanlıurfalı olan 23 yaşındaki milli sporcu Besra Duman, doğuştan boyu kısa olmasına rağmen, kendisinin iki katı kilodaki ağırlıkları kaldırıyor. 11 yaşında başladığı para halter sporunda 12 yılı deviren Besra, uluslararası turnuvalarda birçok başarı elde etti. En son katıldığı Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 55 kiloda altın madalya kazanarak, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na da katılma hakkı elde eden milli sporcu, ülkesini en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazanmak istiyor. Spora başlamadan önce tarlada çalışan Duman, spora başlamanın kendi hayatı için inanılmaz olduğunu ifade etti.
"Para halter sporunda bir çok başarı elde ettim"
12 yıldır para halter sporu ile uğraştığını belirten Besra Duman, "İlk derecem 2018 yılında dünya üçüncülüğünden geldi. 2021 yılında olimpiyatlar oldu, olimpiyatlarda madalyamı aldım. Burada kazandığım ilk olimpiyat madalyam oldu. Sonrasında ardı kesilmedi, Dünya üçüncülüğüm, Avrupa ikinciliğim ve Avrupa şampiyonluklarım art arda geldi" şeklinde konuştu.
"İlk başta kaldırdığım 70 kilo oldu"
Spora başlama serüvenini anlatan Duman, "Bir hocamın tavsiyesi üzerine başladım. Halterin ne olduğunu daha önceden bilmiyordum. Hocam bana 'Bu sporu yapmak ister misin?' diye sordu. Ben de kendisine 'Hocam ben halterin ne olduğunu bilmiyorum' dedim. 'Gel kızım bir göstereyim belki yapmak istersin, istemezsen sana kalmış' dedi. Denedim, ilk başta kaldırdığım 70 kilo oldu. Bu da onun için büyük bir derece oldu. O zamanki kilomla bu kilom bir değil o zaman 39 kilo geliyorum ve 70 kilo kaldırıyordum. Hocanın beğenmesiyle bu spora başladım" diye konuştu.
"2024'te inşallah olimpiyatlara katılacağım"
Dubai ve Mısır'da aldığı dereceleri anlatan milli sporcu, "Dubai'de yarıştım. Art arda yarışmalarım oldu. Dubai'de 110, 115 ve 120 kilo kaldırarak dünya üçüncüsü oldum. Aynı zamanda 1 hafta sonra Mısır'a gittim. Mısır'da 110, 113 ve 115 kilo kaldırdım. Mısır'da fazla zorlamamıza gerek yoktu çünkü oraya gidip derdimiz kota almaktı. Çünkü bundan sonra alacağımız başarı, başarı olacaktır. Tabii 2024'te inşallah olimpiyatlara katılacağım" ifadelerini kullandı.
Besra Duman, olimpiyatlarda hedefinin ilk 3'e girmek olduğunu da belirterek, "Altın madalyayı da alabilirsem çok mutlu olacağım. Elimden geleni yapacağım. Altın madalya önceliğim ama ilk 3'te garanti olmak istiyorum" dedi.
"Spora başlamadan önce tarladan çalışıyordum"
Spor sayesinde hayatındaki neredeyse her şeyin değiştiğini anlatan Besra Duman, "Spor sayesinde hayatımda a'dan z'ye her şeyim değişti. Bu spora başlamadan önce tarladan çalışıyordum. Yani şu aklımda vardı; bu spora başlamasaydım diyorum acaba nerede olurdum? Çünkü ben tarlada çalışırken havuç, turp, meyve gibi işler yaparken bu spora başlamam inanılmaz diyebilirim" sözlerini kaydetti.
"Evde kalmanıza gerek yok, dışarı çıkıp bir spora başlamanızı öneriyorum"
Kendisi gibi engeli olanlara ve gençlere tavsiyelerde bulunan Besra Duman, "Gençlerin spor yapmasını çok istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye genelinde spor yapan bireyler olarak çok azız. Yani spor salonları olsun, yaptığımız bir aktivite, sporumuz olsun. Yabancı devletlere baktığımızda bizden biraz biraz daha öndeler. Bizim bunun için biraz yetersiz olduğumuzu düşünüyorum. Engelliler için de şunu söylemek istiyorum. Ben de ortopedik olarak engelli bir bireyim, onlara söylemek istediğim; evde kalmanıza gerek yok, dışarı çıkıp bir spora başlamanızı öneriyorum" diye konuştu. - KONYA
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