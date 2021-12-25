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Tarsus'ta 100. Yıl Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Tarsus'ta 100. Yıl Satranç Turnuvası düzenlendi

25.12.2021 19:31
Tarsus'ta 100. Yıl Satranç Turnuvası düzenlendi

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla 'Tarsus'un Kurtuluşu Geleneksel 15. Hızlı Satranç Turnuvası' düzenlendiği bildirildi.

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla 'Tarsus'un Kurtuluşu Geleneksel 15. Hızlı Satranç Turnuvası' düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilciliği iş birliği ile 27 Aralık Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında derece girenler belli oldu. Turnuvaya Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'da katılım sağladı.

Tarsus Belediyesi Tesislerinde başlayan turnuvanın açılış hamlesini Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan gerçekleştirdi. Bozdoğan," Böyle bir turnuvada büyük bir cesaret ve özgüvenle buradasınız. Sizleri kıskanıyorum, ben satrancı ilk olarak 17 yaşında öğrendim ama burada 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında çocuklarımız var, ne mutlu sizlere. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en önem verdiği şey akıl ve bilimdir. İnşallah sizler bundan geri dönmeyeceksiniz. İdealist, akılcı ve mantıklı düşünen, pozitif bilimin önderliğinde savaş veren gençler ve büyükler olmanızı temenni ediyorum" dedi. Başkan Bozdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından satranç tahtasında ilk hamleyi yaparak turnuvayı başlattı.

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise satranç oynayan sporcuların en güzel özelliğinin, kendilerinde olan özgüvenleri olduğunu belirterek, "Sizlerle gurur duyuyoruz, çünkü satranç gibi özel bir branşla ilgileniyorsunuz. Ben bu sebeple federasyon başkanı olarak çok mutlu hissediyorum. Uzun yıllardır devam eden, Tarsus Belediyesinin destekleriyle hayat bulan turnuvadan dolayı 16 ilden katılan sporcularımıza, emeği geçen herkese ve tabii turnuvayı destekleyen, sponsor olan, her yönüyle sahip çıkan Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Sporcular arasında tatlı rekabet yaşandı

'Tarsus'un Kurtuluşu Geleneksel 15. Hızlı Satranç Turnuvası'nda 8 yaş altı, 8 yaş altı en iyi yerel, 12 yaş altı, 12 yaş altı en iyi yerel, açık kategori ve açık kategori en iyi yerel olmak üzere toplam 6 kategoride 16 ilden 120 satranç sporcusu yarıştı. 15 dakika+10 saniye düşünme süresinde yapılan turnuva sonunda, dereceye giren sporculara kupa ve nakit para ödülü verildi. Turnuvaya katılan tüm katılımcılara madalya takdim edildi. - MERSİN

Tarsus'ta 100. Yıl Satranç Turnuvası düzenlendi
Tarsus'ta 100. Yıl Satranç Turnuvası düzenlendi
Tarsus'ta 100. Yıl Satranç Turnuvası düzenlendi
Tarsus'ta 100. Yıl Satranç Turnuvası düzenlendi

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Mustafa Kemal Atatürk, Satranç Turnuvası, Haluk Bozdoğan, Tarsus, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tarsus'ta 100. Yıl Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tarsus'ta 100. Yıl Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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