Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu
Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu

30.03.2026 19:37
Fenerbahçe'nin Passolig ile yapılan 5 yıllık anlaşmadan kazandığı 600 milyon TL'lik hizmet bedelinin tek seferde alındığı iddia edildi. Bu gelirin toptan alınması tartışmalara yol açtı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eylül ayından göreve gelmesinin hemen ardından Passolig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE 600 MİLYON TL'Yİ PEŞİN ALDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe bu anlaşmadan 600 milyon TL'lik bir hizmet bedeli elde etti ancak Saran'ın kararıyla sarı-lacivertlilerin bu parayı yıllara bölmek yerine peşin olarak aldığı iddia edildi. Sercan Hamzaoğlu, konuyla ilgili konuşarak, ''Kamuoyunda son günlerde Passolig anlaşmasıyla ilgili ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Konuyla ilgili özel haberimin detaylarını bir kez daha net şekilde aktarmak isterim. Fenerbahçe SK, Passolig ile 5 yıllık bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma karşılığında toplam 600 milyon TL'lik hizmet bedeli elde etti. Bu kontrat kapsamında söz konusu gelir yıllara yayılmış şekilde de alınabilirdi. Ancak kulüp isterse 5 yıllık bedeli tek seferde peşin alma hakkına da sahipti. Fenerbahçe yönetimi bu tercihini peşin ödeme yönünde kullandı. Burada kulübün uğradığı herhangi bir zarar ya da bir kırdırma söz konusu değil. Sadece kulüp, zaten hak edilmiş olan geliri peşin kullanmayı tercih etti.'' sözlerini sarf etti.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Sarı-lacivertlilerin 5 yıllık geliri tek seferde almasının iddia edilmesi taraftarlar arasında tartışmalara neden oldu. Birçok taraftarda, sarı-lacivertlilerin kasasının boş olduğu şüphesi oluşurken, futbolseverler yönetimden gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.

Son Dakika Spor Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Niyazi SAVAŞ Ali Niyazi SAVAŞ:
    kırdırma yok derken . yani alacağı 5 yıla yaysaydı da 600 milyon mu alacaktı. eğer öyle ise aklı olan herkes parayı peşin alır . komikmisiniz. 6 1 Yanıtla
    Dene Mene Dene Mene:
    lavuk, kendisinden sonra gelecek başkanın hakkınıda alıyor, ya bu şikebahçelilerin niye şampiyon olmadığı belli hesap bilmiyorlar :)))) 2 0
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yani benim anladigim 1.milyar alacakti indirimler 600 milyon aldi.enflasyon var firma peain odeme indirim yapmistir.ikitarafta zararda degil buyutelecek bir konu degil bunu konisanlar is adami biliyorlar bu konulari ama hesaplarina gelmiyor. 3 2 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Babaların kulübü ya batır batira bildigin kadar 4 0 Yanıtla
  • 5252sezgin 5252sezgin:
    peşin alarak çok akıllıca davranmış, paranın yıllara bölünüp TL de kalması aptalca olurdu 1 2 Yanıtla
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    bu atlet bunda para mara yok 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu - Son Dakika
