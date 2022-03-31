Taş ve sopalara geldiler! Holiganlar Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırdı - Son Dakika
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Taş ve sopalara geldiler! Holiganlar Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırdı

31.03.2022 09:43
Taş ve sopalara geldiler! Holiganlar Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırdı

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başı kiralık gönderdiği Demokratik Kongolu futbolcu Luyindama, ülkesinin Fas'a kaybettiği maçtan sonra büyük şaşkınlık yaşadı. Holiganlar Luyindama'nın evine saldırı düzenledi. Saldırı esnasında eşinin evde yalnız olduğu açıklandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Fas'a 4-1 kaybettiği maçta yenilen 2 golden sorumlu tutulan Luyindama'nın Kinşasa'daki evine saldırı düzenlendi.

Kabusu yaşattılar! Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi

EŞİ YALNIZDI

Saldırganların taş yağmuruna tuttuğu ev tahrip oldu. O sırada Christian Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu belirtildi.

Kabusu yaşattılar! Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi

"EVİ YIKMAK İSTEDİLER"

Actudc'de yer alan habere göre bir görgü tanığı, "Büyük taşlarla ve başka şeylerle geldiler. Camları ve birçok şeyi kırdılar. Kesinlikle evi yıkmak istediler. Karısı oradaydı. Polis şans eseri müdahale etti" dedi.

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Son Dakika Spor Taş ve sopalara geldiler! Holiganlar Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırdı - Son Dakika


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