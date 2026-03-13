Taş ve sopaların havada uçuştuğu maçın faturası ağır oldu
Taş ve sopaların havada uçuştuğu maçın faturası ağır oldu

13.03.2026 20:44
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Muş Spor-Bursaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle yeşil-beyazlı ekibe deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul ayrıca Muşspor'a da 2 maçta seyircisiz oynama cezası verdi.

Bursaspor ile Muş Spor Kulübü arasında oynanan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasına ilişkin kararlar açıklandı.

PFDK'DEN HER İKİ KULÜBE DE CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 12 Mart 2026 tarihli ve 62 sayılı toplantısında müsabakaya dair disiplin cezalarını duyurdu. Kurulun açıkladığı karara göre, 8 Mart 2026 tarihinde oynanan Muş Spor Kulübü – Bursaspor müsabakasında yaşanan saha olayları nedeniyle her iki kulübe de disiplin cezası verildi.

MUŞSPOR'A İKİ MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

Muş Spor Kulübü, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi kapsamında cezalandırıldı. Kurul, Muş temsilcisinin 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası almasına karar verdi.

BURSASPOR'A DEPLASMAN SEYİRCİSİZ YASAĞI

Aynı karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle Bursaspor da Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca disipline sevk edildi. PFDK, yeşil beyazlı kulübe 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama cezası verilmesine hükmetti.

55 BİN TL PARA CEZASI

PFDK kararında ayrıca Bursaspor'un, müsabakada misafir takım yetkilisinin stadyum denetimine katılmaması nedeniyle talimatlara aykırı davrandığı belirtildi. Bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca yeşil beyazlı kulübe 55 bin TL para cezası verilmesine karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Muş

