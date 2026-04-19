Taşdemir: Gelecek Sezon Hedefimiz Daha İyi Bir Takım

19.04.2026 19:09
Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, hedeflerinin önümüzdeki sezon daha iyi bir takım kurmak olduğunu belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah önümüzdeki sene çok daha iyi bir takım, hedefe gidebilecek bir takım kurma niyetindeyiz" dedi.

Trendyol 1. Lig 36. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zor bir karşılaşmaydı. Özellikle çok eksiğimiz vardı. Ona rağmen bugün sahada mücadele eden arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı biraz daha bekleyip geçiş oyunu yapmak istedik. Kısmen başarılı olduk ama ikinci yarı çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oynarken de çok talihsiz iki tane gol yedik. Maalesef mağlup olduk. Çorum FK'yı tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gelecek sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmet Taşdemir, "Yönetimimizle yapacağımız toplantıda her şey belli olacak. İnşallah önümüzdeki sene çok daha iyi bir takım, hedefe gidebilecek bir takım kurma niyetindeyiz. Fikir birliklerimiz olursa inşallah önümüzdeki sezon başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

