Taşdemir: 'Önemli olan rakibe pozisyon vermemek' - Son Dakika
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Taşdemir: 'Önemli olan rakibe pozisyon vermemek'

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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Amed maçı sonrası oyuncularını ve hedeflerini değerlendirdi.

08.02.2025 23:52
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- İsmet Taşdemir: "Önemli olan rakibe pozisyon vermemek"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kalemize gelemediler. Bu bizim için daha değerli. Önemli olan rakibe pozisyon vermemek. Takımımızı daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Kocaelispor, Trendyol 1.Lig'in 23. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Top onlarda gibi gözüktü ama sadece orta saha üstünlüğünü aldılar. Kalemize gelemediler. Bu bizim için daha değerli. Önemli olan rakibe pozisyon vermemek. Takımımızı daha da güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hak ettiğimiz maçı kazanmanın gururunu yaşıyoruz"

Taşdemir, çok etkili bir rakiple oynadıklarını belirterek, "Biz kendimizce bütün önlemleri aldık. Girdiğimiz çok pozisyon var ve oyunun genelinde mücadele seviyemiz yüksekti. Dolayısıyla hak ettiğimiz maçı kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Geldiğimden beri ilk defa bu kadar kalabalık gördüm. Bu da artarak gidecek diye düşünüyorum. Bizim için taraftarımız her zaman itici bir güç. Bizim kendi doğrularımız var oyunla ilgili. Büyük bir seviyede o eşiği atladık. Oynadığımız bütün maçlara baktığımızda önceden çok gol yiyen bir liderdik ama şimdi bunu iyi bir seviyeye çıkardık" dedi.

"Markao çok yetenekli bir oyuncu"

Galibiyet golünü atan Markao hakkında konuşan İsmet Taşdemir, "Geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Yetenekli bir oyuncu. Ameliyat geçirmişti ve halen fiziki eksikleri var ancak iyiye gidiyor. Daha da iyisi için çalışacak. Taç atışından attığı gol de çalışılmış bir organizasyondu. Böyle goller çok işimize yarayacak. Hayalimiz şampiyon olmak" sözlerini sarf etti.

"Koita ismi bize geldi, Aboubakar gündemimizde yok"

Transferle ilgili de açıklamalarda bulunan İsmet Taşdemir, şunları söyledi:

"Aboubakar ismini ben de basından duydum. Bize gelen hiç bir şey yok. Koita ismi ise bize geldi değerlendirmek isteriz. Ancak bağlı olduğu bir kulüp var. Tek taraflı bitirebileceğimiz bir iş değil. Takımımıza bir iki tane daha kaliteli oyuncu eklemek istiyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Taşdemir: 'Önemli olan rakibe pozisyon vermemek' - Son Dakika

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