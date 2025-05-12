Taşınabilir Spor Salonu Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Taşınabilir Spor Salonu Projesi Tanıtıldı

Taşınabilir Spor Salonu Projesi Tanıtıldı

XWorks Fitness, mobil spor salonu projesini World Sports Istanbul fuarında tanıttı.

12.05.2025 11:00
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Türkiye'de spor ekipmanları üretimi yapan XWorks Fitness, 'Power Gen2 Taşınabilir Konteyner Spor Salonu' projesini tanıttı. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen World Sports Istanbul fuarında ziyaretçilerle buluşan mobil spor ünitesi, iki konteynerin yan yana getirilmesiyle oluşuyor. Spor ekipmanlarının yer aldığı konteynerin içinde soyunma alanı, dinlenme masası, kişisel eşyaların konulabileceği bölmeler gibi yaşam alanları da bulunuyor. Kolayca taşınabilir yapısıyla her yere kurulabilen spor salonunda kullanıcılar, ortasında yer alan geniş gölgelik sayesinde mevsim fark etmeksizin açık havada antrenman yapabiliyor.

Fonksiyonel ve taşınabilir yapılarıyla dikkat çeken yerli konteyner üreticisi, yılda sınırlı sayıda ve yüksek kalite standartlarında üretim yaparak, Avrupa'daki çeşitli askeri üsler de dahil olmak üzere birçok özel projeye imza atıyor. Güvenlik nedeniyle spesifik referans paylaşamayan firma, yılda 10 adet üretim kapasitesine sahip. Firma, proje bazlı çalışarak yalnızca spor alanlarında değil; yaşam, görev veya hizmet odaklı her türlü taşınabilir konteyner çözümünü sunuyor. Tamamen kapalı versiyonlar dahil olmak üzere, 6 metrelik (13 m2'lik) modüllerle istenilen büyüklükte alanlar oluşturulabiliyor. Her ürün, yere ve kullanıcıya özel olarak tasarlanıyor. Konteynerin içerisinde spor ekipmanlarının yanı sıra kişisel kullanım alanları bulunduğunu söyleyen Ar-Ge Mühendisi Özcan Özkaya, "Boş bir alana kolayca yerleştirilebiliyor. Anında kullanıma hazır hale geliyor. Böylece hiçbir binaya ihtiyaç duymadan kısa sürede tam donanımlı bir spor salonuna sahip olabiliyorsunuz" dedi.

'BİNAYA İHTİYAÇ DUYMADAN SPOR YAPMA İMKANI SUNUYOR'

Yeni nesil spor salonunun kolay taşınabilir yapısıyla dikkat çektiğini belirten XWorks Fitness Ar-Ge Mühendisi Özcan Özkaya, "Bu ürün, modüler bir konteyner sisteminden oluşuyor. Taşınabilir bir yapıya sahip. İlk olarak bu sistemi askeriyeye ürettik. Daha sonra oteller, işletmeler ve okullar için de uygulamaya başladık. Herhangi bir binaya ihtiyaç duymadan spor yapma imkanı sunuyor. Boş bir alana kolayca yerleştirilebiliyor. Anında kullanıma hazır hale geliyor. Kurulumu 2 saatin altında tamamlanabiliyor" diye konuştu.

'İSTENİLEN ÖLÇÜDE BÜYÜTÜLÜYOR'

Yapının üzerinde güneşlik ve gölgelik sistemi mevcut olduğunu aktaran Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede yaz-kış açık havada spor yapabiliyorsunuz. Ayrıca, içerisinde vücut geliştirme ekipmanlarının yanı sıra fonksiyonel fitness ekipmanları da yer alıyor. Tamamen modüler bir sistem olduğu için istenilen ölçüde büyütülebiliyor. Şu anki sistem 20 kişilik kapasiteye sahip; ancak yan yana birleştirilerek bu sayı 100 kişiye kadar çıkarılabiliyor. Böylece hiçbir binaya ihtiyaç duymadan kısa sürede tam donanımlı bir spor salonuna sahip olabiliyorsunuz. Dünyada bu tarz sistemler üreten sadece üç firma bulunuyor. Onlardan biri de biziz."

'DÜNYANIN DİĞER UCUNA TAŞINABİLİR'

Proje fikrinin Amerikan askerlerinin sıklıkla kullandığı bir sistemden ilham aldığını belirten Özkaya, "Onlar, savaş hazırlıkları ya da operasyon bölgelerine gittiklerinde benzer konteynerleri yanlarında götürüyor. Biz ise bu sistemi daha da geliştirerek yaşam alanı ekledik. İçerisinde bir masa ve soyunma odası bulunuyor. Muadillerinde bunların hiçbiri yok. Ayrıca, içindeki tüm ürünler sabit. Böylece bu ürünü bir helikopterle bulunduğu yerden alıp dünyanın diğer ucuna taşıyabiliyorsunuz. İçindeki ekipmanlara hiçbir zarar gelmiyor. Aynı zamanda konteynerin içinde ısı yalıtımı ve klima da mevcut. Bu yönüyle bir spor salonundan hiçbir farkı yok. Sadece ıslak zemin bulunmuyor ama talep edilirse bunu da sağlayabiliyoruz. Ek bir modül ekleyerek duş, tuvalet ve banyo gibi alanları da kurabiliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE BU ÜRÜNÜ İLK KEZ ÜRETTİK'

Konteynerin en büyük avantajlarından birinin ürünün tamamen kuruluma hazır şekilde teslim edilmesi olduğunu söyleyen Özkaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu ürünü tercih eden birçok müşterimiz var. Örneğin tarlası ya da çiftliği olan spor meraklıları, ürünümüzü arazilerine yerleştiriyor. Oteller, yapı inşa edemeyen işletmeler veya spor salonuna yer ayıramayan büyük holdingler de bu ürünü tercih edebiliyor. Ek hizmet binası ihtiyacı duyan işletmeler için de ideal bir çözüm. Bir yere yerleştirildiğinde, çatısıyla birlikte 2 saatten kısa sürede kurulabiliyor. Bu da çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu standart bir konteyner değil; ağır yük konteyneri. Bu yüzden son derece dayanıklı. İçerisinde yaklaşık bir buçuk tonluk ekipman yer alıyor. Buna rağmen kara, deniz ve hava yoluyla güvenle taşınabiliyor. Bu alanda öncülük ederek Türkiye'de bu tarz bir ürünü ilk kez üretmiş olduk."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Taşınabilir Spor Salonu Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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