- Taner Taşkın: " Bartın'daki patlamadan dolayı üzüntü içerisindeyiz"

ANKARA - Gençlerbirliği galibiyeti ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bartın'daki patlamadan dolayı üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücün'de maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşkın, "Malum dünden beri ülkemizin yaşadığı acı var. Bartın'da yaşanan bu patlamadan dolayı 41 tane yurttaşımız vefat etti. Dün akşamdan beri inanın maçla ilgili kafamızda hiçbir şey yoktu. Çok üzüntü içerisindeyiz. Bugün maçla ilgili bir şey konuşmaktan haya ederim. Bugün bir galibiyet aldık, hepsi bu kadar" diye konuştu.