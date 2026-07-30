TASKK’dan yerel yönetimlere çağrı: Amatör spora destek artırılmalı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (TASKK) Yozgat'ta düzenlediği bölge toplantısında amatör spor kulüplerinin sorunları ele alındı. TASKK yönetimi, yerel yönetimlerden amatör spora daha fazla destek istedi.

TASKK, bölge toplantısını Yozgat'ta gerçekleştirdi. Toplantıya TASKK yönetimi ile çeşitli illerin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanları katıldı. Toplantıda amatör spor kulüplerinin mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilirken, sporun gelişimine yönelik yapılacak çalışmalar ile federasyonlar ve spor paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Toplantıya TASKK Genel Başkanı Şener Aydın, Genel Sekreter Abdullah Albunar, yönetim kurulu üyeleri ile Kırıkkale, Niğde, Samsun, Çorum, Konya, Adana, Mersin, Amasya, Aksaray ve Kayseri ASKF başkanları katıldı.

Toplantı öncesinde Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı ziyaret eden TASKK heyeti, amatör sporun gelişimi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Başkan Arslan'a teşekkür plaketi takdim etti.

TASKK Genel Başkanı Aydın, burada yaptığı değerlendirmede, "Tamamen çoluğumuzu, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, kötü uygulamalardan alıkoymak, onları futbol sahalarına çekmek, enerjilerini orada harcamalarını sağlamak; bütün niyetimiz bu. Bunun içinde de bir tane çocuk eğer normale döndürebiliyorsak dünyanın en mutlu insanları biziz. Ekonomisi olmayan bir süreci yürütüyoruz. Bu süreç içerisinde de sizlerin desteği bizim için çok önemli. Bu anlamda sizin şahsınıza ve ekibinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"YAKLAŞIK 26 BİN CİVARINDA AMATÖR SPOR KULÜBÜ VAR"

TASKK Genel Sekreteri Abdullah lbunar da şu bilgileri verdi:

"Yozgat Amatör Spor Federasyonu 81 ilde örgütlü federasyonumuz var. Bu federasyonlara bağlı yaklaşık 26 bin civarında amatör spor kulübü var. Bu amatör spor kulüplerinin en büyük, en üst, Türkiye'deki en büyük sporda sivil toplum örgütü konfederasyonumuz. 81 ilde futbol dahil bütün branşlarda aktif olarak görev yapıyoruz ama en çok futbol ağırlıklı oluyor. Çünkü futbolun tüm altyapısını ve tüm lisans işlemlerinden tutun maç organizasyonlarına kadar illerde federasyonlarımızdaki arkadaşlarımız yapıyor. Doğal olarak futbolda bir tık daha öndeyiz. Bir de gönüllü kuruluşuz."

"YENİ YAPTIĞIMIZ BÜTÜN PARKLARA PLAJ VOLEYBOL SAHASI KOYUYORUZ"

Yozgat Belediye Başkanı Arslan ise şöyle konuştu:

"Bu sene bütün yaş gruplarında aşağı yukarı mücadele etti Yozgatspor. Biri hariç herhalde hepsinde de birinci oldular ama istiyoruz ki daha çok yarışma olsun. Neticede spor potansiyeli, futbol potansiyeli Yozgat'ta kısıtlı. Belediye olarak başka sporlara da fırsat veriyoruz. Tenis kulübü var belediyenin. Ciddi bir tenis potansiyeli olduğunu gördük Yozgat'ta. Arkadaşlar başlayalım dediğimde 'Tenisi kim ne yapsın Yozgat'ta.' 300 civarında tenis kursiyeri devam ediyor. Hem açık kortlarımız var hem kapalı kort yaptık geçen sene. İki tane de kapalı kortumuz var. Şimdi arkadaşlar badminton başlayacaklar. Voleybolla ilgili yine kapalı alanlar yapacağız. Yeni yaptığımız bütün parklara plaj voleybol sahası koyuyoruz. Yozgat'ta deniz yok ama bunu koyduğumuz zaman herhalde diyorum oynarlar yaz aylarında. Üç tane oldu şu anda voleybol ile ilgili. Mümkün olduğu kadar insanları belli bir yere çekmeye çalışıyoruz. Onun dışında spor salonumuz var belediyenin bu dönemde açtığımız. Kadınların çok gittiği step falan diyorlar, onlara da yoğun bir ilgi var. Boş vaktimiz yok orada. Salon sürekli dolu."