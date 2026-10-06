TASKK Genel Kurulu'nda Şener Aydın 481 oyla yeniden Genel Başkan seçildi - Son Dakika
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TASKK Genel Kurulu'nda Şener Aydın 481 oyla yeniden Genel Başkan seçildi

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TASKK Genel Kurulu\'nda Şener Aydın 481 oyla yeniden Genel Başkan seçildi
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TASKK 20. Olağan Genel Kurulu Ankara'da toplandı; 781 oyun kullanıldığı seçimde mevcut Başkan Şener Aydın 481 oyla yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ise Aydın'ın listesinde disiplin kurulu asil üyeliğinde yer aldı.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (TASKK) 20. Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşirken, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, disiplin kurulu asil üyeliğine seçildi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Şener Aydın ile Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba yarıştı. 781 oy kullanıldığı seçimde yapılan sayım sonucunda beyaz oy pusulasını kullanan Şener Aydın 481, mavi oy pusulasını kullanan Yaşar Zımba ise 295 oy aldı. Bu sonuçlar sonrasında seçimi kazanan mevcut Başkan Şener Aydın Beyaz liste olarak girdiği seçimlerde delegelerin çoğunluğunun desteğini alarak yeniden TASKK Genel Başkanlığına seçildi ve güven tazeledi.

TASKK asil disiplin kurulu üyeliğine seçildi

Bilecik-ASKF Başkanı Nusret Tosun ise, mevcut başkan Şener Aydın listesinde asil disiplin kurulu asil üyeliğinde yer aldı. Tosun seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, mevcut başkan Şener Aydın ve yönetimine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: İHA
BilecikGüncelAnkaraAydınSporSon Dakika

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