Tavşanlı'da Geleneksel Futbol Turnuvası Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
01.06.2026 10:17
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 5'inci Geleneksel Bayram Futbol Turnuvası, Derbent FK'nın şampiyonluğuyla tamamlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu artırmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Bayram Futbol Turnuvası, muhteşem bir final maçı ve kupa töreniyle sona erdi.

Derbent spor Kulübü tarafından organize edilen ve Derbent Köyü Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Köy gençlerinden kurulu takımları bir araya getiren ve kıran kırana müsabakalara sahne olan organizasyon, centilmence mücadelelerle büyük beğeni topladı. Nefeslerin tutulduğu turnuvanın final karşılaşmasında, Derbent FK ile Derbent City karşı karşıya geldi. Bol gollü ve büyük bir heyecana sahne olan mücadelede rakibini 8-4 mağlup eden Derbent FK, turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonluk kupası havaya kaldırıldı

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ve sergiledikleri performansla öne çıkan sporcular için görkemli bir kupa töreni düzenlendi. Başarılı sporculara ve takımlara ödülleri, Derbentspor Kulübü'nün emektar ve veteran futbolcuları tarafından takdim edildi. Turnuva, şampiyonluk kupasının coşkuyla havaya kaldırılmasıyla resmen son buldu. Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Derbentspor Kulübü Başkanı Engin Altıntaş, bu tür etkinliklerin köy spor kültürünü yaşatmak ve gençlerin kaynaşmasını sağlamak adına çok önemli olduğunu vurguladı. Altıntaş, turnuvaya katılan tüm takımlara, sporculara ve organizasyona destek veren köy halkına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Derbent, Kütahya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

