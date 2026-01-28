Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Taha Pişkiner dönemi başladı - Son Dakika
Spor

Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Taha Pişkiner dönemi başladı

28.01.2026 12:58  Güncelleme: 13:00
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne atanan Taha Pişkiner, yerel yöneticilerle bir araya gelerek ilçenin spor geleceğini masaya yatırdı. Ziyaretler kapsamında gençlik projeleri ve tesisleşme konuları ele alındı.

Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde bayrak değişimi yaşandı. Göreve yeni atanan Taha Pişkiner, nezaket ziyaretleri çerçevesinde Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Güleç ve Aziz Solmaz'ı makamında ziyaret etti. Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin'in de katıldığı görüşmede, Tavşanlı'nın spor altyapısı ve gençlik projeleri için "ortak akıl" vurgusu yapıldı.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette, ilçede devam eden sportif faaliyetlerin yanı sıra önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyecek alanların artırılması, tesisleşme hamleleri ve kurumlar arası eşgüdüm konuları görüşmenin ana gündem maddelerini oluşturdu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tavşanlı, Gençlik, Kütahya, Spor, Son Dakika

