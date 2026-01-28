Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nde Taha Pişkiner dönemi başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Taha Pişkiner atandı. Pişkiner, ayağının tozuyla başlattığı ziyaretler kapsamında yerel yöneticilerle bir araya gelerek ilçenin spor geleceğini masaya yatırdı.

Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde bayrak değişimi yaşandı. Göreve yeni atanan Taha Pişkiner, nezaket ziyaretleri çerçevesinde Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Güleç ve Aziz Solmaz'ı makamında ziyaret etti. Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin'in de katıldığı görüşmede, Tavşanlı'nın spor altyapısı ve gençlik projeleri için "ortak akıl" vurgusu yapıldı.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette, ilçede devam eden sportif faaliyetlerin yanı sıra önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyecek alanların artırılması, tesisleşme hamleleri ve kurumlar arası eşgüdüm konuları görüşmenin ana gündem maddelerini oluşturdu. - KÜTAHYA