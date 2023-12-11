Tavşanlılı sporcular dünya şampiyonluğuna yükseldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden dünya şampiyonluğuna yükseldiler.

İtalya'nın Venedik şehrinde, Dünya Karate Federasyonu tarafından organize edilen, 81 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Karate 1 Dünya Gençlik Ligi'nde Tavşanlılı sporcular kendi kategorilerinde finale yükselerek tarihi bir başarı elde ettiler. U14 Kadın Kata kategorisinde yarışan sporculardan Nimet Berra Karakuzu ve Elizan Sağlam, tüm rakiplerini geride bırakarak finale yükseldiler.

Finalde iki Türk sporcunun da Karate antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı'nın öğrencileri, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları olması ayrı bir gurur ve sevinç yaşattı.

Finalde sporcular olağanüstü performans sergiledi. Finalin sonucunda Elizan Sağlam şampiyon olurken Nimet Berra Karakuzu da ikinci oldu.

Oğulcan Alımcı, elden edilen başarı ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti: "Bu yarışmaya 14 sporcu, 2 antrenör ve 1 idareci olarak tamamen kendi imkanlarımızla katılım gösterdik. Ekibimizdeki diğer sporcularımız da şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş ancak madalya şansı bulamamışlardır. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu olağanüstü başarının öncesinde yine 2023 yılında, Türkiye Çocukları Karate Şampiyonası'nda bu iki sporcumuz finale çıkarak yine büyük bir başarıya imza atmışlardı. Aynı zamanda yine bu iki sporcumuz milli sporcu olup, Balkan Şampiyonalarında ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz an itibarıyla kendi kategorilerinde dünyanın en iyi iki sporcusu olarak tarihe geçtiler.

Dünya çapında Ferdi branşlar arasında en yoğun katılımlı ve en prestijli sporu olan Karate sporunda, Tavşanlı'dan iki çocuğumuzun çıkıp, tüm rakiplerini geride bırakıp böyle büyük bir başarı elde etmesi ise bizim için muhteşem bir durum."

Şampiyonların antrenörü olan Mustafa Oğulcan Alımcı'nın da sporculuk kariyerinde 2008 Yılı Dünya Gençlik Ligi Şampiyonluğu ve 2009 Yılı Ümit, Genç ve U21 Dünya Karate şampiyonluğu bulunuyor. - KÜTAHYA