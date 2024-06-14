Tayfun Türkmen, Amedspor'da görevine devam edecek - Son Dakika
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Spor

Tayfun Türkmen, Amedspor'da görevine devam edecek

Kayserispor ile yollarını ayıran antrenör Tayfun Türkmen, TFF 1.Lig takımlarından Amedspor'da antrenörlük yapmaya devam edecek. Türkmen, yeni sezonda Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil oldu ve Kayserispor'daki görevine devam etmeme kararı aldı.

14.06.2024 14:17
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Kayserispor ile yollarını ayıran Antrenör Tayfun Türkmen; TFF 1.Lig takımlarından Amedspor'da görevine devam edecek.

Kayserispor'da alt yapı sorumlusu olarak göreve başlayan, sonrasında A takım teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın ekibine dahil olan Tayfun Türkmen, yeni sezonda TFF 1. Lig takımlarından Amedspor'da antrenörlük yapacak. Sezonun tamamlanması ile Kayserispor'daki görevine devam etmeme kararı alan Tayfun Türkmen, yeni sezon için Amedspor ile anlaşan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil oldu. Türkiye'nin önde gelen teknik direktörlerinden Ersun Yanal'ın birinci yardımcısı olarak görev yapacak olan Tayfun Türkmen; "Kayserispor'a güzel günlerim oldu. Umarım çok daha güzel günleri Amedspor'da da yaşarım. Bana güvenen ve ekibine dahil eden Ersun hocama teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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