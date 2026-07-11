TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Başladı - Son Dakika
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TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Başladı

11.07.2026 13:50
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55. TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası, İstanbul’dan start alarak zorlu parkuruna başladı.

Bu yıl 55'incisi düzenlenen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın startı İstanbul'dan verildi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde ve AKPA Chemicals ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, bu yıl 55. kez gerçekleştiriliyor.

İstanbul Boğazı'nda İstinye Tokmak Burnu'ndan başlayan yarışın parkuru 265 deniz mili uzunluğunda olacak. Yelkenliler, Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıkları ile Koyun Adaları rotasını takip ederek Çeşme'ye ulaşacak. Gece seyirleri, değişken rüzgar koşulları ve stratejik rota seçimleriyle öne çıkan parkurda gerçekleştirilen yarış, açık deniz yelkenciliğinin en prestijli ve zorlu mücadelelerinden biri olarak kabul ediliyor. Organizasyon, 14 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından olan yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kuzey Deniz Saha Komutanı adına Tuğamiral Eren Günay, TAYK Viskomodoru (İkinci başkan) Selma Altay Rodopman, TAYK Genel Müdürü Ceren Veziroğlu ve AKPA Chemicals Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan birlikte verdi.

Startın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Selma Altay Rodopman, "Çok heyecanlıyız. Yarışımız başladı. İlk etap İstanbul'dan Bozcaada'ya, ikinci etap ise Bozcaada'dan Çeşme'ye gidecek. Toplamda 265 deniz mili mesafede 32 tekne, 300 yelkenci mücadele edecek. Bu köklü yarışın startını vermek bizim için büyük bir gurur." diye konuştu.

55 yıllık denizcilik mirası

Bugünkü adıyla yelkenciler arasında "Güney Yarışı" olarak anılan organizasyonun temelleri, 1968 yılında açık denizde yarışan yatların Sivriada'nın ötesine geçme hayaliyle atıldı.

Bu vizyon doğrultusunda 1971 yılında kurulan Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK), Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı işbirliğiyle düzenlediği yarışlarla filoyu Gelibolu'nun yanı sıra Erdek, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum gibi farklı rotalara taşıyarak Türkiye'de açık deniz yelkenciliğinin gelişimine öncülük etti.

1988 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında organizasyon "Deniz Kuvvetleri Kupası" adını aldı. Bozcaada, Bodrum, Neos Marmaras (Yunanistan), Ayvalık, Foça, Güllük, Didim, Sığacık ve Turgutreis gibi yeni rotaların eklenmesiyle yarış, ulusal ve uluslararası ölçekte daha geniş bir vizyona kavuştu. Başlangıç yıllarında 7 ila 10 teknenin katıldığı organizasyon, 2000'li yılların ortalarında 90'ın üzerinde tekneyi ağırlayarak Türkiye'nin en prestijli açık deniz yat yarışlarından biri haline geldi.

Yarım asrı aşan geçmişiyle Deniz Kuvvetleri Kupası bugün yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda dayanıklılığı, stratejiyi, ekip ruhunu ve denizcilik kültürünü temsil eden prestijli bir açık deniz klasiği olarak kabul ediliyor. Bu yıl 55. kez düzenlenecek organizasyon, yaklaşık 265 deniz millik İstanbul-Bozcaada-Çeşme rotasında 50 teknenin katılımıyla Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından yelkencileri aynı heyecan etrafında buluşturmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Denizcilik, İstanbul, Yaşam, Tayk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Başladı - Son Dakika

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