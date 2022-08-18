"TAYK-Eker Olympos Regatta" yelken yarışı, yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika
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"TAYK-Eker Olympos Regatta" yelken yarışı, yarın İstanbul'da başlayacak

18.08.2022 13:20
"TAYK-Eker Olympos Regatta" yelken yarışı, yarın İstanbul'da başlayacak

"TAYK-Eker Olympos Regatta" yelken yarışı, yarın İstanbul'da başlayacak.

"TAYK-Eker Olympos Regatta" yelken yarışı, yarın İstanbul'da başlayacak.

İstanbul ve Bursa arasında yapılarak, Marmara Denizi'ni uçtan uca kateden "TAYK-Eker Olympos Regatta" yarışı, 10. kez gerçekleştirilecek.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen "TAYK-Eker Olympos Regatta", 19-20-21 Ağustos tarihleri arasında Moda-Tirilye-Moda rotasında yapılacak.

2013'ten bu yana düzenlenen organizasyonda üç gün boyunca 20'den fazla yelkenli ve yüzlerce yelkenci dereceye girmek için mücadele edecek. Güçlü akıntılara, etkili dalgalara ve değişen hava koşulları gibi farklı zorluklara göğüs gerecek yelkenciler, İstanbul'dan Bursa'ya çekişmeli yarış içine girecek.

Moda Deniz Kulübü önünden yarın saat 18.30'da verilecek start ile Marmara Denizi geçilerek Tirilye'de finiş yapacak "TAYK-Eker Olympos Regatta", 20 Ağustos Cumartesi günü Bursa Tirilye'deki koy yarışları ile devam edecek. 21 Ağustos Pazar günü Tirilye'den start verilecek yarış, Moda'da son bulacak.

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Ah Nerede 7. Bölüm 2. Fragman ( FİNAL) Ah Nerede 7. Bölüm 2. Fragman ( FİNAL)
Kaynak: AA

Marmara Denizi, İstanbul, Bursa, Moda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'TAYK-Eker Olympos Regatta' yelken yarışı, yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "TAYK-Eker Olympos Regatta" yelken yarışı, yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika
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