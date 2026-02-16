Tayyib Kanarya, eski takımına hattrick yaptı

Türkiye 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Yeşilyurtspor'un forveti Tayyib Kanarya, eski takımı Erciyes 38 FK'ya 3 gol birden attı.

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Yeşilyurtspor'da forma giyen Tayyib Kanarya, eski takımına 3 gol birden attı. Geçen sezon Erciyes 38 FK forması giyen ve sonrasında takımdan ayrılan Kayserili futbolcu, yeni takımı ile gollerine devam etti. Erciyes 38 FK'dan Silifke Belediyespor'a giden oradan da Yeşilyurtspor'a giden 30 yaşındaki futbolcu, dün oynanan maçta 3 gol birden attı. Erciyes 38 FK-Yeşilyurtspor müsabakasına takım kaptanı olarak çıkan Tayyib, 30, 49 ve 54. dakikalarda topu ağlarla buluşturdu.

Tecrübeli futbolcunun, hattrick yaptığı maç konuk ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. - KAYSERİ