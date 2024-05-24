TBF Başkan Vekili Ömer Onan Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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TBF Başkan Vekili Ömer Onan Görevinden Ayrıldı

TBF Başkan Vekili Ömer Onan Görevinden Ayrıldı

Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Onan, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü ile yeni bir hedefe yürümek için bu kararı aldığını belirtti ve Türkiye Basketbol Federasyonu yönetimine teşekkürlerini iletti.

24.05.2024 13:47
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Onan, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer basketbol camiası ve sporseverler; Türkiye Basketbol Federasyonunda üst düzey yönetici, yönetim kurulu üyesi ve son olarak da başkan vekili olarak, 2016 yılından bu yana sürdürdüğüm görevlerimden ayrılma kararı aldığımı bilgilerinize sunarım. Hem oyuncu hem de yönetici olarak Fenerbahçe Spor Kulübünde bulunduğum süreçte, birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum, değerli büyüğüm Sayın Aziz Yıldırım ile yeni bir hedefe yürümek için aldığım bu kararın herkes için hayırlı olmasını dilerim. Türkiye Basketbol Federasyonunda bulunduğum süreçte, her zaman omuz omuza çalıştığımız başta başkan Hidayet Türkoğlu olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri ile tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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