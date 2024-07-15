TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 15 Temmuz, Kahramanlık Destanıdır - Son Dakika
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Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 15 Temmuz, Kahramanlık Destanıdır

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un kahramanlık destanı olduğunu vurguladı. Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde halkın FETÖ'nün hain saldırısını bertaraf ettiğini belirterek, şehitleri rahmetle anıp gazilere minnet ve saygılarını sundu.

15.07.2024 10:20
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında 15 Temmuz'un, kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin tek yürek olarak hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanıdır. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halkımız FETÖ'nün hain saldırısını kahramanca bir direnişle bertaraf etmiştir. Bu anlamlı günde, vatanı uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. Demokrasiye sahip çıkan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 15 Temmuz, Kahramanlık Destanıdır - Son Dakika

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