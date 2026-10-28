TBF Mali Genel Kurulu'nda raporlar ibra edildi, 2 sezonda gelirler yüzde 95 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TBF Mali Genel Kurulu'nda raporlar ibra edildi, 2 sezonda gelirler yüzde 95 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
TBF Mali Genel Kurulu\'nda raporlar ibra edildi, 2 sezonda gelirler yüzde 95 arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TBF Mali Genel Kurulu\'nda raporlar ibra edildi, 2 sezonda gelirler yüzde 95 arttı
Haber Videosu

TBF Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da toplandı, 96 delegenin katıldığı kurulda faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi. Başkan Hidayet Türkoğlu, 2 sezonda toplam gelirlerin yüzde 95 arttığını ve kulüp ödemelerine yapılan artışları açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda TBF'nin faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. TBF'nin mali raporların ibra edildiği genel kurula 96 delege katıldı. Kurulda, tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

2 sezonda yapılanlar hakkında bir sunum yapan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu sezonlarda toplam gelirlerinin yüzde 95 artığını kaydetti. TBF Başkanı Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde yüzde 24, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde ise yüzde 200 artış yapıldığını duyurdu. Türkoğlu, altyapıdan sporcu yetiştiren kulüplere yapılan teşvik ödemelerinin ise yüzde 50 arttığını bildirdi.

TBF Olağan Mali Genel Kurulu'nun ibra edilmesinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Türkoğlu, "Sizlerin sayesinde, Türk basketbolunu sizlerin desteğiyle yönetmeye çalışıyoruz. Bize duyduğunuz destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Son 2 seneyle aynı amaç ve doğrultuda hizmet edeceğimizi de belirtmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Hidayet TürkoğluEkonomiAnkaraSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:17
Galatasaray’da Rus ruleti tuttu Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:50:23. #7.12#
SON DAKİKA: TBF Mali Genel Kurulu'nda raporlar ibra edildi, 2 sezonda gelirler yüzde 95 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android