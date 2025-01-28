Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta, 2 müsabakayla başladı.
Bugün oynanması planlanan Bandırma Bordo Basketbol-Kapaklıspor müsabakası ise ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 22. haftanın başlangıç müsabakalarında şu sonuçlar alındı:
iLab Basketbol-Çağdaş Bodrumspor: 84-71
İstanbul Ankaspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-119
Son Dakika › Spor › TBL 22. Hafta Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?