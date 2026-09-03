TDSF'nin seçimli genel kurulu için 20 Eylül'de Ankara'da buluşma
Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun 3. Olağanüstü Seçimli ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu, 20 Eylül Pazar günü Ankara Crowne Plaza Otel'de yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa genel kurul, 21 Eylül'de çoğunluk şartı aranmaksızın aynı yer ve saatte toplanacak.
Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) 3. Olağanüstü Seçimli ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu, 20 Eylül'de toplanacak.
TDSF'nin açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 20 Eylül Pazar günü saat 10.00'da, Ankara'daki Crowne Plaza Otel'de gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 21 Eylül Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.
Kaynak: AA
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