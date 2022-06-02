Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı - Son Dakika
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Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı

02.06.2022 15:19
Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı

Kara kartal Cenk Tosun'u renklerine bağlıyor. Beşiktaş'ın, Everton ile sözleşmesi biten milli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor. Deneyimli isimle 3 yıllık anlaşma imzalanması planlanıyor.

Milli golcü evine dönüyor. Süper Lig'e dönüp eski takımı Beşiktaş formasını giymek isteyen Cenk Tosun, Kartal'ın teklifini kabul etmeye çok yakın.

3 YILLIK ANLAŞMA

NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, serbest statüde yer alan milli oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

22 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi ile 2 maça çıktı.

Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
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Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı - Son Dakika
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