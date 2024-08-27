TED Spor Kulübü\'nde Büyükler Tenis Şampiyonası Basın Toplantısı Gerçekleşti

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26-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 104 sporcunun katılımıyla TED Spor Kulübü'nde düzenlenecek Büyükler Tenis Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleşti.

Şampiyonanın oynanacağı TED Spor Kulübü'nde gerçekleşen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile milli sporcularımız Yankı Erel ve Melis Sezer katıldı. Tenisin bir kupadan ibaret olmadığını bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Sporcularımız bu şampiyonanın ne anlama geldiğini anlattılar. Bizler de Türkiye Tenis Federasyonu olarak eş zamanlı olarak 12, 14 ve 16 yaşta Antalya, Muğla ve İstanbul'da Türkiye Şampiyonalarımızı düzenlemeye devam ediyoruz. Sporcular, aileler ve kulüpler için gelenekselleşmiş bu turnuva Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarışan sporcularımızın hayali. Burada en iyi olmak, en iyilerle yarışabilmek için bekledikleri büyük heyecanın haftası bu hafta aslında" dedi.

Altyapıya büyük önem verdiklerini aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Altyapılardan yetişen sporcuların bu büyük turnuvalarda profesyonel turda oynayan abileriyle, ablalarıyla aynı kortta olmaları önemli. Burada 14 Yaşta Avrupa ikincisi olan sporcumuz profesyonel turda turnuva oynayan sporcumuzla maça çıkabiliyor. Tenis, sadece bir kupadan ibaret değil bunu her fırsatta söylüyoruz. Tenis bir yaşam biçimi, bir kültür. İnsanların hayatını pozitif yönde düzenleyen bir alan. Bu turnuvaları Türkiye'nin en köklü kulüplerinde Anadolu'nun her köşesinden gelen sporcularımızla yapabiliyoruz. Burada bir sonraki haftada Türkiye'nin en köklü uluslararası tenis turnuvası Istanbul Challenger TED Open düzenlenecek. İstanbul'da 15 günlük bir tenis şölenin en üst düzey oyuncularla devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu ülkemizin tenise olan yaklaşımını, Türkiye'nin dünyada bilinir bir tenis ülkesi olduğunu gösteriyor. Burada toptan bir emek var. Birlikte çalışmanın ürünü var. Bu turnuvalardan şehirlerden gelen çocuklarımız, bugün en üst düzey sporcularımızla şampiyona oynama şansı elde ettiklerinde sadece korttaki öğretileri değil, kortun dışındaki yaşam biçimine kadar onlardan örnekler edinerek aslında geleceğe hazırlık yapıyorlar."

Şampiyonanın çok daha iyi seviyelere gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Durmuş, "Bu anlamda biz Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonalarının çok daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Ligimiz çok değerli hale gelmeye başladı. Hepinizin tenise olan desteği çok önemli. Tenisin, yaşama dokunduğu pozitif yönüyle sporcu ve ailelerin büyük çabalarıyla buraya geldiğini söylemeliyim. Bu şampiyona için bizlere ev sahipliği yapan TED Spor Kulübü'ne ve yönetimine de teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Yankı Erel: "En iyi Türk tenisçilerinin bir araya gelip mücadele etmesi bizi geliştiriyor"

En iyi Türk sporcularının mücadelesinin kendilerini geliştirdiğini aktaran geçtiğimiz şampiyonanın Türkiye şampiyonu Yankı Erel, şunları kaydetti:

"Geçen sene burada TED'de şampiyon olmuştum. Bu sene sakatlığım dolayısıyla çekilmek zorunda kaldım. En iyi Türk tenisçilerinin bir araya gelip mücadele etmesi bizi geliştiriyor. Bir araya geldiğimizde seviyemizi daha iyi görüyoruz. Bu bizi hem bir araya getiriyor hem de tekrardan takım yapıyor. Bu sene oynayamıyorum ama mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum"

Melis Sezer: "Turnuvaya gösterilen ilgi bizi motive ediyor"

Çiftlerde Türkiye'nin en çok şampiyonluk kazanan tenisçisi Melis Sezer ise, "Buradaki ilgiyi görünce çok mutlu oldum, iyi ki varsınız. Büyükler Türkiye Şampiyonası Türkiye'de düzenlenen en önemli ulusal turnuva. Turnuvaya gösterilen ilgi bizi motive ediyor. Yalnız hissetmiyoruz. Güzel bir hazırlık sezonu geçirdim, bu turnuvaya iyi hazırlandım. İyi bir hedefim var tutturursam çok mutlu olacağım. Geçen yılki hedefim hem teklerde hem çiftlerde şampiyonluktu ama teklerde yarı finalde kaybetmiştim. Çiftler benim için her zaman daha keyifli oldu. Bu sene inşallah tekler şampiyonluğunu da elde edeceğim" şeklinde konuştu.

Şampiyonanın tek kadınlar finali 30 Ağustos Cuma 11.30'da, tek erkekler finali 31 Ağustos Cumartesi 13.00'de gerçekleşecek. Finaller TRT ekranlarından yayınlanacak. - İSTANBUL