TED Spor Kulübü'nde Büyükler Tenis Şampiyonası Basın Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TED Spor Kulübü'nde Büyükler Tenis Şampiyonası Basın Toplantısı Gerçekleşti

TED Spor Kulübü\'nde Büyükler Tenis Şampiyonası Basın Toplantısı Gerçekleşti

26-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 104 sporcunun katılımıyla TED Spor Kulübü'nde düzenlenecek Büyükler Tenis Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleşti. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli sporcular Yankı Erel ve Melis Sezer'in katıldığı toplantıda, tenisin bir yaşam biçimi olduğu vurgulandı.

27.08.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 104 sporcunun katılımıyla TED Spor Kulübü'nde düzenlenecek Büyükler Tenis Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleşti.

Şampiyonanın oynanacağı TED Spor Kulübü'nde gerçekleşen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile milli sporcularımız Yankı Erel ve Melis Sezer katıldı. Tenisin bir kupadan ibaret olmadığını bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Sporcularımız bu şampiyonanın ne anlama geldiğini anlattılar. Bizler de Türkiye Tenis Federasyonu olarak eş zamanlı olarak 12, 14 ve 16 yaşta Antalya, Muğla ve İstanbul'da Türkiye Şampiyonalarımızı düzenlemeye devam ediyoruz. Sporcular, aileler ve kulüpler için gelenekselleşmiş bu turnuva Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarışan sporcularımızın hayali. Burada en iyi olmak, en iyilerle yarışabilmek için bekledikleri büyük heyecanın haftası bu hafta aslında" dedi.

Altyapıya büyük önem verdiklerini aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Altyapılardan yetişen sporcuların bu büyük turnuvalarda profesyonel turda oynayan abileriyle, ablalarıyla aynı kortta olmaları önemli. Burada 14 Yaşta Avrupa ikincisi olan sporcumuz profesyonel turda turnuva oynayan sporcumuzla maça çıkabiliyor. Tenis, sadece bir kupadan ibaret değil bunu her fırsatta söylüyoruz. Tenis bir yaşam biçimi, bir kültür. İnsanların hayatını pozitif yönde düzenleyen bir alan. Bu turnuvaları Türkiye'nin en köklü kulüplerinde Anadolu'nun her köşesinden gelen sporcularımızla yapabiliyoruz. Burada bir sonraki haftada Türkiye'nin en köklü uluslararası tenis turnuvası Istanbul Challenger TED Open düzenlenecek. İstanbul'da 15 günlük bir tenis şölenin en üst düzey oyuncularla devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu ülkemizin tenise olan yaklaşımını, Türkiye'nin dünyada bilinir bir tenis ülkesi olduğunu gösteriyor. Burada toptan bir emek var. Birlikte çalışmanın ürünü var. Bu turnuvalardan şehirlerden gelen çocuklarımız, bugün en üst düzey sporcularımızla şampiyona oynama şansı elde ettiklerinde sadece korttaki öğretileri değil, kortun dışındaki yaşam biçimine kadar onlardan örnekler edinerek aslında geleceğe hazırlık yapıyorlar."

Şampiyonanın çok daha iyi seviyelere gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Durmuş, "Bu anlamda biz Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonalarının çok daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Ligimiz çok değerli hale gelmeye başladı. Hepinizin tenise olan desteği çok önemli. Tenisin, yaşama dokunduğu pozitif yönüyle sporcu ve ailelerin büyük çabalarıyla buraya geldiğini söylemeliyim. Bu şampiyona için bizlere ev sahipliği yapan TED Spor Kulübü'ne ve yönetimine de teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Yankı Erel: "En iyi Türk tenisçilerinin bir araya gelip mücadele etmesi bizi geliştiriyor"

En iyi Türk sporcularının mücadelesinin kendilerini geliştirdiğini aktaran geçtiğimiz şampiyonanın Türkiye şampiyonu Yankı Erel, şunları kaydetti:

"Geçen sene burada TED'de şampiyon olmuştum. Bu sene sakatlığım dolayısıyla çekilmek zorunda kaldım. En iyi Türk tenisçilerinin bir araya gelip mücadele etmesi bizi geliştiriyor. Bir araya geldiğimizde seviyemizi daha iyi görüyoruz. Bu bizi hem bir araya getiriyor hem de tekrardan takım yapıyor. Bu sene oynayamıyorum ama mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum"

Melis Sezer: "Turnuvaya gösterilen ilgi bizi motive ediyor"

Çiftlerde Türkiye'nin en çok şampiyonluk kazanan tenisçisi Melis Sezer ise, "Buradaki ilgiyi görünce çok mutlu oldum, iyi ki varsınız. Büyükler Türkiye Şampiyonası Türkiye'de düzenlenen en önemli ulusal turnuva. Turnuvaya gösterilen ilgi bizi motive ediyor. Yalnız hissetmiyoruz. Güzel bir hazırlık sezonu geçirdim, bu turnuvaya iyi hazırlandım. İyi bir hedefim var tutturursam çok mutlu olacağım. Geçen yılki hedefim hem teklerde hem çiftlerde şampiyonluktu ama teklerde yarı finalde kaybetmiştim. Çiftler benim için her zaman daha keyifli oldu. Bu sene inşallah tekler şampiyonluğunu da elde edeceğim" şeklinde konuştu.

Şampiyonanın tek kadınlar finali 30 Ağustos Cuma 11.30'da, tek erkekler finali 31 Ağustos Cumartesi 13.00'de gerçekleşecek. Finaller TRT ekranlarından yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Melis Sezer, Yankı Erel, istanbul, Türkiye, Spor, Basın Toplantısı, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TED Spor Kulübü'nde Büyükler Tenis Şampiyonası Basın Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 16:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: TED Spor Kulübü'nde Büyükler Tenis Şampiyonası Basın Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement