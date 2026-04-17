Tedesco: 'Ayağa kalkmak zor' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tedesco: 'Ayağa kalkmak zor'

17.04.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası hayal kırıklığını ifade etti.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Yere düşmek bir şeydir ama ayağa kalmak başka bir şeydir. Zor bir an. Bugün hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yarın da öyle olacak. Pazar günü yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

İstifa edip, etmeyeceğiyle ilgili gelen soru üzerine Tedesco, görevinin başında olduğunu söyledi. Tedesco, "Bu fırsatları bizler alıyoruz, kimse bize hediye etmiyor. Herkes için zorlu bir sezon oluyor. Bizler için de öyle. Alanyaspor maçında son dakika yediğimiz gol. Antalya'da son dakikada atamadığımız gol, kolay değil. Yere düşmek bir şeydir ama ayağa kalmak başka bir şeydir. Zor bir an. Bugün hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yarın da öyle olacak. Pazar günü yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Hafta içinde Konyaspor ile kupa maçımız var. Kazanıp, yarı finale yükselmek istiyoruz. Sonrasında derbi oynayacağız. Umarım sorunuz şakadır. Ful enerjiyle işime devam ediyorum. Bu, oyunun bir parçası ve bizler de insanız" şeklinde konuştu.

'NET PENALTIMIZ, 6 DAKİKADA BOYUNCA İZLENDİ'

Çaykur Rizespor'un son 7 maçta, 5 galibiyet aldığını hatırlatan Tedesco, "Rakiplerin hep iyi dönemlerine denk geliyoruz. Hiç üst üste 5 maç kaybetmiş, özgüveni olmayan bir takımla karşılaşmadık. Rakibin uzun topları, ikinci topları, mücadeleleri… Aynı zamanda kaleyi ikinci bulan şutlarında geriye düştük. İyi bir ilk yarı çıkarttık. Üçüncü bölgede acele kararlar veriyorduk. Rakibin ikinci şutunda geri düştük. Çevirmeyi başardık, inanmaya devam ettik. Net penaltımız, 6 dakikada boyunca izlendi. Rizesporlu futbolcuların nefesleri kalmadı. 6 dakika onların dinlenmesi için iyi bir mola. 20 saniye kala o golü yiyoruz. Sonrasında ben nasıl hissedebilirim. Boşlukta gibiydim, hayal kırıklığı yaşıyorum. Modum düşük olacak. Yarından itibaren pozitif uyanmak için elimden geleni yapacağız. Bizler asla pes etmeyeceğiz" diye konuştu.

'İHTİMALİMİZ OLAN HER KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ'

Hem Konyaspor hem de Galatasaray maçının kendileri için önemli olduğunu belirten Tedesco, "Hala da önemli olmaya devam ediyor. Galatasaray, geçtiğimiz hafta kazanamadı. Henüz Gençlerbirliği ile oynamadılar. Onlar da 4 mağlubiyet üst üste aldılar. Ligde kalmak için savaşıyorlar. Kolay değil diye düşünüyorum. Derbi için iştahlıyız. Her şeyimizle orada olacağız. Üzerimizde baskı olmayacak. Kupa da bizim için önemli. Biz havaya kaldırma ihtimalimiz olan her kupayı kaldırmak istiyoruz. Konyaspor da diğer rakiplerimiz gibi iyi bir dönemden geçiyor" dedi.

'SIDIKI BEKLENTİLERİMİ KARŞILIYOR'

Sidiki Cherif'in beklentilerini karşıladığını dile getiren Tedesco, "Sidiki iyi bir maç çıkarttı. Çok fazla top tuttu. Baskıyı iyi yaptı. Genç bir oyuncu. Beklentilerimi karşılıyor. Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Benim uzmanlığım şans hesaplamak değil. Benim bahis şirketim ya da benzeri bir şeyim yok. Benim uzmanlığım değil."

Kaynak: DHA

Domenico Tedesco, Basın Toplantısı, Fenerbahçe, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco: 'Ayağa kalkmak zor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 00:09:25. #7.13#
SON DAKİKA: Tedesco: 'Ayağa kalkmak zor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.