Türkiye Eskrim Federasyonu, 10, 12 ve 14 yaş altı flöre ve epe açık turnuvalarını tamamladı

Spor

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, flöre açık turnuvaları Ankara ve Şanlıurfa'da, epe açık turnuvaları ise Kocaeli ve Sivas'ta eş zamanlı düzenlendi.

Flörede 443, epede ise 459 olmak üzere 10, 12 ve 14 yaş altı toplam 902 sporcu turnuvalarda mücadele etti.