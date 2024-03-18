Türkiye Eskrim Federasyonu, 10, 12 ve 14 yaş altı flöre ve epe açık turnuvalarını tamamladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 14, 12 ve 10 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları tamamlandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, flöre açık turnuvaları Ankara ve Şanlıurfa'da, epe açık turnuvaları ise Kocaeli ve Sivas'ta eş zamanlı düzenlendi.
Flörede 443, epede ise 459 olmak üzere 10, 12 ve 14 yaş altı toplam 902 sporcu turnuvalarda mücadele etti.
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta yaşanan olaylara ilişkin konuşan İsmail Kartal, oyuncusuna atılan maddenin maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Kartal, Trabzonspor'u analiz ederek geldiklerini belirtti ve tribün saldırısının oyunlarını etkilediğini ifade etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki sürekli gerilimin nedenini anlamadığını dile getirdi.
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, olayların sorumlularına gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan M.F.Ş. isimli pilot, kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
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