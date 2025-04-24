Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor - Son Dakika
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Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

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La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 yendiği maçta tek golü atan Arda Güler, İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyol basını, milli futbolcuyu övgü dolu ifadelerle anlattı. Marca gazetesi, Arda'nın ligdeki hesapları dondurduğunu belirtirken, AS gazetesi ise Arda'nın Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos'un performansına eş bir oyun sergilediğini yazdı.

24.04.2025 09:33  Güncelleme: 09:57
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İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 yendiği maçta tek golü atan Arda Güler, İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyol basını, milli futbolcuyu övgü dolu ifadelerle anlattı.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

İşte atılan manşetler;

Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, internet sayfasında "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.

Yapılan yorumda, Türk futbolcunun ilk yarıda "sağ ayağıyla füze gibi bir vuruşla çok güzel bir gol attığı ve takım arkadaşlarına yardımcı olarak, sahada istediği yeri bulduğu ancak ikinci yarıda ise oyuna girmekte zorlandığı" ifade edildi.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

AS'ta ise Arda Güler'in Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos'un performansına eş bir oyun ortaya koyduğu belirtildi. Haberde, "Opta verilerine göre, Toni'nin sezon bazındaki ortalama %92'lik isabet oranına karşın, Türk'ün isabet oranı %87'ydi. Ama alışılmadık bir ısrarla Güler, 78 dakika sahada kaldığı sürede 77 pas denedi, bu pasların 67'si başarılıydı. Ancak en çok kendini gösterdiği zaman ilk yarıydı: 63 pas denemesinden 56'sında isabeti buldu. Karşılaştırmak gerekirse, geçen sezon Kroos her 90 dakikada 97.9 pas denedi ve 92.8'inde (%94.8) isabeti buldu." ifadeleri kullanıldı. AS ayrıca Arda Güler'in golü için "Akıl almaz" ifadesini kullandı.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Sport'ta yer alan haberde, Arda Güler'in Carlo Ancelotti ile ilişkisine değinildi. Ancelotti'nin Getafe maçında Arda Güler'i takımın beyni olarak gördüğü belirtilirken, "Arda Güler, Real Madrid'in galibiyetinde belirleyici olan golünün ardından Ancelotti'yle içten bir sarılma gerçekleştirdi. İtalyan, onu sahada bir iletişim kaynağı gibi kullanarak, dağılmaya yüz tutmuş bir takımı ayakta tutmak için mümkün olan tüm talimatları ona verdi." denildi.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Real Madrid ile ilgili özel haberleriyle ön plana çıkan Defensa Central'de ise, "Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i ayakta tutuyor" manşeti kullanıldı.

El Mundo da Arda Güler için Toni Kroos benzetmesi yaptı. Haberde, "Madrid, önümüzdeki yıllardaki bulmacayı çözecek, Kroos'un erdemlerinin yerini dolduracak bir dahiyi umutsuzca arıyor . Ve Türk, tıpkı Alman gibi genç bir oyun kurucu ve bu pozisyonda büyüme potansiyeline sahip." ifadeleri kullanıldı.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler\'i konuşuyor
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Son Dakika Spor Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Cakar :
    Atma Recep Din Kardesiyiz. Hani maci seyretmesek inanirdik ama bu kadarda atilmaz. Baya bir Atmissiniz. 9 16 Yanıtla
  • Atalay k:
    Anti Ardacı kitle gene gt oldu. :))) 11 2 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    Arda, Kerem, Kenan Yıldız, yunus akün, abdulkerim vs çok iyi bir jenerasyon. insallah bir turnuvada finali görürüz 11 1 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Bu köftenur basını ve editörleri yemliyor gündemde kalsın diye şimdiye kadar ne yapmış 4 5 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Oohh buseyide kondurdu tadından yenmez 2 ay daha yedek bırakır :D 2 0 Yanıtla
  • Apple User:
    sürekli ilk 11 oynama şansı olsa bence takıma adapte olur ve çok faydalı olur yerini sağlamlaştırır 1 0 Yanıtla
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