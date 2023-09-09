Tek bir amaç var! Fenerbahçe\'de başkanlık süresi kısıtlanıyor

Tarihi bir gün yaşayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda başkanlık süresinin kısıtlanacağı belirtildi.

12 YILLA SINIRLANACAK

Başkanlık sistemi hakkında konuşan Ali Koç, "Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim" dedi.

"ADAYLAR EŞİT YARIŞACAK"

Ayrıca Ali Koç, "Tüzüğümüzün daha demokratik, sade, anlaşılır hale getirilmesine çalışılmıştır. Önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday olanlar eşit şekilde yarışacaklar. Kim yarışıyorsa yarışsın mevcut başkan ile adaylar eşit şartlarda yarışacak" şeklinde konuştu.