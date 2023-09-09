Tek bir amaç var! Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor - Son Dakika

Tek bir amaç var! Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor

Tek bir amaç var! Fenerbahçe\'de başkanlık süresi kısıtlanıyor
Son Güncelleme: 09.09.2023 13:04

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yeni tüzüğünde başkanlık süresinin 4 dönem ile sınırlanacağını duyurdu. Koç, bu değişikliğin güç zehirlenmesinin önüne geçmek için yapıldığını belirtti. Ayrıca, yeni tüzükte başkan adaylarının eşit şartlarda yarışacağını ve tüzüğün daha demokratik, sade ve anlaşılır hale getirildiğini ifade etti.

Tarihi bir gün yaşayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda başkanlık süresinin kısıtlanacağı belirtildi.

12 YILLA SINIRLANACAK

Başkanlık sistemi hakkında konuşan Ali Koç, "Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim" dedi.

Tek bir amaç var! Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor

"ADAYLAR EŞİT YARIŞACAK"

Ayrıca Ali Koç, "Tüzüğümüzün daha demokratik, sade, anlaşılır hale getirilmesine çalışılmıştır. Önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday olanlar eşit şekilde yarışacaklar. Kim yarışıyorsa yarışsın mevcut başkan ile adaylar eşit şartlarda yarışacak" şeklinde konuştu.

Tek bir amaç var! Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Tek bir amaç var! Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek bir amaç var! Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor - Son Dakika
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