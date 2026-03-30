Tek kağıtla 60 milyon kazandılar - Son Dakika
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar

Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
30.03.2026 13:29
Spor Toto'da bu hafta büyük bir heyecan yaşandı. 15 maçın sonucunu doğru tahmin eden iki kişi, toplamda 60 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı.

Türkiye'de Spor Toto'da büyük bir ikramiye heyecanı yaşandı. İki talihli vatandaş, haftanın tüm maç sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

15 MAÇI DA DOĞRU BİLDİLER

Spor Toto kuponunda yer alan 15 karşılaşmanın tamamını doğru tahmin eden iki kişi, büyük ödülün sahibi oldu. Zorlu tahminlerin yer aldığı haftada bu başarı dikkat çekti.

Tek bir kağıtla 60 milyon kazandılar

TOPLAM 60 MİLYON TL KAZANÇ

Kazanan talihlilerin toplamda 60 milyon TL'lik ödülü paylaştığı öğrenildi. Bu büyük ikramiye, Spor Toto tarihinin dikkat çeken kazançları arasında yer aldı.

ŞANS YÜZLERİNE GÜLDÜ

Uzun süredir yüksek tutarlı kazançların beklendiği oyunda, iki kişinin aynı haftada tüm sonuçları bilmesi büyük ilgi gördü.

Son Dakika Spor Tek kağıtla 60 milyon kazandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    tüpçü kendi kazanmıştır 21 3 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    şike vardır.. 16 2 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    şans oyunları satıldıktan sonra ne pıyango ne toto kazanan yok eski rağbetde yok 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    kumarı daima oynatan kazanır 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tek kağıtla 60 milyon kazandılar - Son Dakika
