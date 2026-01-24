Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu - Son Dakika
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
24.01.2026 14:55
Trinity Rodman, Washington Spirit ile imzaladığı yıllık 2 milyon dolarlık sözleşmeyle dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu olarak tarihe geçti.

ABD'li yıldız futbolcu Trinity Rodman, Washington Spirit ile imzaladığı yeni sözleşmeyle kadın futbolunda maaş rekoru kırarak tarihe geçti.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME, REKOR MAAŞ

NBA efsanesi Dennis Rodman'ın kızı olan 23 yaşındaki Trinity Rodman, Washington Spirit ile üç yıllık yeni bir anlaşmaya imza attı. Bonuslar dahil yıllık değeri 2 milyon doları bulan sözleşme, Rodman'ı "dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu" konumuna taşıdı. Yeni kontrat, yıldız futbolcunun 2028 yılına kadar Washington Spirit'te kalmasını sağlayacak.

MENAJERİ DOĞRULADI

Rodman'ın menajeri Mike Senkowski, ESPN'e yaptığı açıklamada bu anlaşmanın Trinity Rodman'ı kadın futbolu tarihinde zirveye taşıdığını belirterek, "Bu sözleşme onu dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu yapıyor" ifadelerini kullandı.

"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREN BİR AN"

Genç yıldız, imzanın ardından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Harika hissettiriyor. Çok mutluyum ve çok şanslıyım. Bunun şu an için muazzam ve oyunun kurallarını değiştiren bir an olduğunu düşünüyorum. Nasıl hissettirdiğini kelimelerle anlatmak zor."

BONMATI TAHTI DEVRETTİ

Bu sözleşmeden önce, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Ballon d'Or'u kazanan Barcelona'lı Aitana Bonmatí, dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu olarak gösteriliyordu. Rodman'ın yeni kontratıyla bu unvan el değiştirdi.

NWSL'DE YENİ MAAŞ DÖNEMİ

2025 sezonu için NWSL'de takım başına maaş sınırı 3,5 milyon dolar olarak belirlenmişti. Ancak Aralık ayında onaylanan "Yüksek Etkili Oyuncu" kuralı ile kulüplerin belirli kriterleri karşılayan futbolcular için maaş sınırının üzerine çıkarak 1 milyon dolara kadar ek harcama yapmasına izin verildi. Rodman'ın sözleşmesi bu düzenlemenin en dikkat çeken örneği oldu.

Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

WASHINGTON SPIRIT'TEN TAM DESTEK

Kulüp sahibi Michele Kang, yıldız futbolcu için, "Trinity bu kulübün ve kadın futbolunun geleceğini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Rodman, 2021'deki ilk sezonunda Washington Spirit'in lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı ve aynı yıl "Yılın Çaylağı" seçildi. ABD Milli Takımı formasını 2022'den bu yana 47 kez giyen yıldız oyuncu, 11 gol kaydetti. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD'nin kazandığı altın madalyada üç golle pay sahibi oldu.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
