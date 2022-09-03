Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7-16 Eylül 'de Phuket kentinde yapılacak şampiyona Prince of Songkla Üniversitesi'nin Phuket Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, basketbol, Tayland, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Tayland'da yapılacak - Son Dakika

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