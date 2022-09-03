Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Tayland'da yapılacak - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Tayland'da yapılacak

03.09.2022 16:06
Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Tayland'da yapılacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası, Tayland'da düzenlenecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası, Tayland'da düzenlenecek.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7-16 Eylül'de Phuket kentinde yapılacak şampiyona Prince of Songkla Üniversitesi'nin Phuket Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda A Grubu'nda Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, İspanya ve Türkiye, B Grubu'nda ise Avustralya, Almanya, İsrail, Güney Afrika, Tayland ve ABD yer alacak.

Milli takım, 2017 yılında Kanada'nın Toronto kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda final oynama başarısı göstermişti.

Milli takımda şu sporcular buluyor:

"Buğra Ergün,Hasan Efetürk,Baran Oğuz,Murathan Atik,Mahmut Açıkgöz,Rıdvan Aksoy, Umut Gürpınar,Umutcan Yaşar ,Mehmet Şirin Yılmaz,Bilal Mert Taşoğlu,Arda Albayrak, Mücahit Günaydın"

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, basketbol, Tayland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Tayland'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Tayland'da yapılacak - Son Dakika
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