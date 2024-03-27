Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi\'nde 32 yıldır ter döken Fevzi Çakmak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü oyuncusu 56 yaşındaki Fevzi Çakmak, 32 yıldır takımın başarısı için ter döküyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Fevzi Çakmak, 1 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu sol bacağını kaybetti.
Tekerlekli sandalye yardımıyla yaşamını sürdüren Çakmak, arkadaşının yönlendirmesiyle 1992'de Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü ile tanıştı.
Günün büyük bölümünü antrenmanla geçirmeye başlayan Çakmak, sayısız başarı yaşadığı takımının Süper Lig'e yükselmesine de tanıklık etti.
"Kariyerime antrenör olarak devam etmek istiyorum"
Takımın en yaşlısı olarak parkede ter dökmeye devam eden Fevzi Çakmak, AA muhabirine basketbol sayesinde adeta hayata yeniden bağlandığını anlattı.
Kulübü için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı belirten Çakmak, "Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 17 takım var, yaş olarak en büyük benim. Aynı zamanda sürekli oynuyorum, hiç yedek olmuyorum. Genelde aktif olarak sahadayım. Performans olarak da iyiyim." diye konuştu.
Çakmak, günün büyük bölümünü antrenman yaparak geçirdiğini ve bunun kendisine adeta terapi gibi geldiğini söyledi.
Gelecek yıl jübile yapmayı planladığını anlatan Çakmak, "Antrenörlük için adım atmayı düşünüyorum. Kariyerime antrenör olarak devam etmek istiyorum." dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bir süre İstanbul'da kaldığını ve o süreçte de Beşiktaş takımında antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getiren Çakmak, basketbolun kendisine terapi gibi geldiğini belirtti.
Kulübün idari menajeri Sinan Aslan da Fevzi Çakmak'la 1992'den bu yana birlikte çalıştıklarını anlattı.
Fevzi Çakmak'ın gençlere taş çıkarttığını belirten Aslan, "Süper Lig'in en bıçkın delikanlısı. Onda o kadar çok takım, maç tecrübesi oluştu ki şu an da Süper Lig'de o kadar dişli takımların arasında hiç sırıtmadan oynayabilmesi onun ne kadar yetenekli ve azimli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
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