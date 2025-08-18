Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

18.08.2025 00:24
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda İspanya, Almanya, Polonya, Avusturya ve Bosna ile oynayacak.

Tekerlekli Sandalye A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-19 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.

Milli takım A Grubu'nda İspanya, Almanya, Polonya, Avusturya ve ev sahibi Bosna Hersek ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

