Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

Tekerlekli Sandalye A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-19 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.
Milli takım A Grubu'nda İspanya, Almanya, Polonya, Avusturya ve ev sahibi Bosna Hersek ile mücadele edecek.
