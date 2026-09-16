Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı Adana'da Avrupa B Ligi'ne hazırlanıyor - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı Adana'da Avrupa B Ligi'ne hazırlanıyor

Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı Adana\'da Avrupa B Ligi\'ne hazırlanıyor
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Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 12-18 Ekim'de İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenecek Avrupa B Ligi Şampiyonası öncesi Adana'da günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Abdullah Bayram, ana hedeflerinin namağlup şampiyon olup kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi.

Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, ekim ayında İsviçre'de düzenlenecek Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın hazırlıklarını Adana'da sürdürüyor.

Başantrenör Abdullah Bayram yönetiminde Serinevler Spor Salonu'nda çalışan 12 kişilik ay-yıldızlı ekip, günde çift antrenman yapıyor.

Milli takım, İsviçre'nin Nottwil kentinde 12-18 Ekim'de düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olmayı hedefliyor.

"Hedefimiz o kupayı buraya getirmek"

Başantrenör Abdullah Bayram, AA muhabirine, şampiyona öncesi heyecanlı olduklarını söyledi.

Adana'da kamp yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Bayram, "Kampta çok verimli ve özverili çalışıyoruz. Çalışmalarımızı kondisyon ve teknik-taktik ağırlıklı olarak devam ettirmekteyiz." dedi.

Bayram, şampiyonada İsrail ve İrlanda ile karşılaşacaklarını aktararak, hazırlıklarını bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade etti.

Takımdaki çalışmaların çok iyi gittiğini dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"Bu şampiyona bizim için çok önemli. Bu yıl ana hedefimiz namağlup şampiyon olup o kupayı buraya getirmek. Şampiyon olup ülkemizi en iyi şekilde, bayrağımızı en güzel yerde temsil etmek istiyoruz. 2027'deki Avrupa Şampiyonası'nda A Ligi'ne, yani üst lige hazırlanıp orada da bir olimpiyata gitme hakkı kazanma hedefimiz var."

"Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı mücadele edeceğiz"

Takım kaptanı Naciye Çakır da organizasyona odaklandıklarını kaydetti.

Çalışmaların güzel geçtiğini vurgulayan Naciye Çakır, "Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı mücadele edeceğiz. Bu mücadelelerden de en iyi şekilde ayrılmak, elimizden geldiğince kazanıp derece elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı bir diğer oyuncu Rabia Kürek ise milli formayı giymekten gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Her seferinde sahaya ilk antrenmanımız gibi mücadeleyle çıkıyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. İnşallah da başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Abdullah Bayram, Türkiye, İsviçre, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı Adana'da Avrupa B Ligi'ne hazırlanıyor - Son Dakika

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