Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Kupası Basın Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Kupası Basın Toplantısı

BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı Antalya'da yapıldı. Organizasyon 6-11 Mayıs'ta.

06.05.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tekerlekli Sandalye Tenisi BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı yapıldı

ANTALYA - ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Tekerlekli Sandalye Tenis takviminde yer alan BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

ITF Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en önemli organizasyonu olan BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı yapıldı. Organizasyon 6-11 Mayıs tarihleri arasında dört farklı kategoride 20 ülkeden 44 takımın mücadelesine sahne olacak. Turnuvanın tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams, Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, milli sporcu Zeliha Aksak ve Japon sporcu Yui Kamiji katıldı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından edinilen bilgiye göre, 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına toplam 42 bin katılım sağlandı. Turnuvalarda mücadele eden sporcular sayesinde Türkiye'ye 14 milyon 872 bin Euro direkt döviz girişi ve 40 milyon Euro da dolaylı etki elde edildi.

Son derece önemli bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ercan Yıldız, "Hep birlikte çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Antalya hepimizin bildiği gibi bir turizm şehrinin yanında önemli de bir spor şehri. Son yıllarda çok büyük spor organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin tanıtımı açısından son derece önemli faaliyetler. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu gerçekleştirdik. Büyük, kitlesel organizasyonlar yapıyoruz. Ülkemiz faaliyet seçen bir konuma geldi. Tercih edilen bir ülke olduk. Bu faaliyetlerin gelecekte daha iyi organizasyonlar getireceğine inanıyoruz. Hayalini kurduğumuz organizasyonlara emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şafak Müderrisgil: "Önceliğimiz, her yaş grubundan, her fiziksel yeterlilik düzeyinden bireyin tenisle tanışması"

Tekerlekli sandalye tenisinin sınır tanımayan bir spor kültürünü temsil ettiğini vurgulayan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Bu organizasyon, sportif bir mücadelenin yanında azmin, kararlılığın ve sporda eşitliğin güçlü bir sembolüdür. Tekerlekli sandalye tenisi, sınır tanımayan bir spor kültürünü temsil ediyor ve bizler de bu kültürün Türkiye'de daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun en prestijli organizasyonlarından biri olan bu turnuvaya ülkemizde beşinci kez ev sahipliği yapacak olmasında son derece gurur duyuyoruz. Dünyanın en iyilerinin buluştuğu, Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan sporcuların yer aldığı Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Kupası'na geçtiğimiz sene dünya ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza atan Quad Milli Takımı'mız bu sene doğrudan katılırken, Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın ve Erkek Takımı'mız ev sahibi olduğumuz için 'wild card' ile katılıyor. Federasyon olarak önceliğimiz, her yaş grubundan, her fiziksel yeterlilik düzeyinden bireyin tenisle tanışmasını ve bu sporu hayatının bir parçası haline getirmesini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda, engelli bireyler için erişilebilirlikten altyapı yatırımlarına, eğitim programlarından uluslararası iş birliklerine kadar pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, BNP Paribas, Ekonomi, Antalya, Yaşam, Tenis, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Kupası Basın Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede
Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
Peru’da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu Peru'da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın kızından CHP’ye geçmiş olsun telefonu Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın kızından CHP'ye geçmiş olsun telefonu
Kanada’dan vatandaşlarına uyarı: Fransa’da terör tehdidi yüksek Kanada'dan vatandaşlarına uyarı: Fransa'da terör tehdidi yüksek
Mertens çiftinden sürpriz Bebeklerine Türkçe isim verecekler Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler
Özel’e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim
Real Madrid’den Arda Güler paylaşımı: Türk elması Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması
Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 19:43:47. #7.13#
SON DAKİKA: Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Kupası Basın Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.