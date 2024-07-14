Tekirdağ'da Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları Başladı

Spor

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" başladı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara Tekirdağ, İstanbul ve Bulgaristan'dan 60 sporcu katılıyor.

Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar, 3 farklı sınıfta devam ediyor.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların sporcular için güzel bir tecrübe olduğunu söyledi.

Havanın durumuna göre her gün 3 yarış yapmayı planladıklarını aktaran Uzel, "Yarışlarda bizim kulübümüzün yanı sıra İstanbul ve Bulgaristan'dan bir kulüp de katılıyor. Yarışlarda sporcular kürsü yapmak için mücadele ederek. Yarışlarla şehitlerimizi, gazilerimizi ve milli birlik günümüzü anıyoruz." dedi.

Sporculardan Kutsal Güneş Kurnaz da yarışın kendisi için bir tecrübe olacağını dile getirerek, kürsüde olup madalya almak istediğini dile getirdi.

Yarın tamamlanacak yarışların ardından dereceye girenlere ödül verilecek.