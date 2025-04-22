Tekirdağ\'da Yelken Yarışları Yapıldı

Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyona 50 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Optimist genel kategori

1- Ahmet Arel Barut

2- Ateş Ali Bakır

3- Boran Öden

Optimist junior kategori

1- Zeynep Canaz

2- Rüzgar Uzel

3- Ali Dindar

Optimist kızlar kategorisi

1- Zeynep Canaz

2- Sude Destereci

3- Duru Ateş

Optimist junior kızlar kategorisi

1- Zeynep Canaz

2- Janset Tuğan

3- Masal Bayraktar

ILCA 4 kategorisi

1- Ege Subaşı

2- Naz Defne Genç