TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Balıkesir temsilcisi 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle puanını 5 yaparken, Ergene ise ilk puanını hanesine yazdırdı.
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Spor › Tekirdağ haberleri! Ayvalıkgücü Belediyespor - Ergene Velimeşespor: 1-1 - Son Dakika
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