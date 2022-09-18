Tekirdağ haberleri! Ayvalıkgücü Belediyespor - Ergene Velimeşespor: 1-1 - Son Dakika
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Tekirdağ haberleri! Ayvalıkgücü Belediyespor - Ergene Velimeşespor: 1-1

18.09.2022 18:29
Tekirdağ haberleri! Ayvalıkgücü Belediyespor - Ergene Velimeşespor: 1-1

Tekirdağ haberleri... TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Balıkesir temsilcisi 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle puanını 5 yaparken, Ergene ise ilk puanını hanesine yazdırdı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ haberleri! Ayvalıkgücü Belediyespor - Ergene Velimeşespor: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haberleri! Ayvalıkgücü Belediyespor - Ergene Velimeşespor: 1-1 - Son Dakika
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