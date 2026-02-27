Tekke, Galibiyetten Mutlu - Son Dakika
Tekke, Galibiyetten Mutlu

27.02.2026 23:32
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, bir oyun inşa etmenin kolay olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Tekke, "Galip geldiğimiz için mutluyuz, güzel bir akşam oldu bizim için. İlk yarıda çalıştığımız pozisyondan güzel bir gol bulduk. Ama ilk yarıya baktığımızda iyi değildik, istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda ise oyuncularımız çok iyiydi. İyi mücadele ettiler. Hak ederek kazandık" dedi.

"Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"

Takımdaki sakatlıklara da değinen Tekke, "Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile çok önemli bir maçımız var. Kolay bir maç değil. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok zor bir maç olacak ama biz yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ön alan baskısı yapmaya çalışan bir takımız"

Son haftalardaki formasyon tercihleriyle ilgili değerlendirmelere yanıt veren Tekke, "Üçlü oynamak şu an bize uygun değil ama oynadığımız anlar var. Ön alan baskısı yapmaya çalışan bir takımız. Risk aldığımız anlar var. Bir oyun inşa etmek kolay değil. Bunu deneyen bir takımız. Rakibin baskı yapmasını engelleyen oyunlarımız ve formasyon içerisinde konumlanmalarımız var. Bunu bir kostüm giymeye benzetiyorum. Ne giyeceğinize karar vermek gibi bir şey. Formasyonlar içindeki anlar benim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"İlk yarıdaki oyunumuzla yuhalanmayı hak ettik"

Taraftarın maça ilgisiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Tekke, "Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıdaki oyunla yuhalanmayı hak ettik. Oyuncularımızla birlikte bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Bu takım mükemmel bir takım değil ama çok önemli işler yaparak buralara kadar geldiler. Taraftarımızın onlara vereceği duygu ve anlar çok önemli. Bana kızabilirler ama onlara kızmasınlar. Onların itici gücü bizim için çok önemli. Bize değil, Trabzonspor'a destek versinler. Çünkü bu çocuklar desteği hak ediyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

