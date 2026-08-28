Tekke İstifa Etti

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Yayıncı kuruluşa konuşan Tekke, "Takım çok daha iyi olacak, bu kesin ama çok uzatmayayım. Şu an istifa ediyorum. Çok değerli işler yaptık ama şu an itibarıyla istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu mağlubiyet kabul edilebilir değil. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'da maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan teknik direktör Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tekke, herkesten helallik istediği açıklamasında "Çok üzücü bir gece geçirdik. Sorumlu ben ve ekibim. Ülkemize ve camiamıza üzücü bir gece geçirttik. Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibim ile her şeyimiz ile birlikte camiamıza nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok daha iyi olacak, bu kesin ama çok uzatmayayım. Şu an istifa ediyorum. Çok değerli işler yaptık ama şu an itibarıyla istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu mağlubiyet kabul edilebilir değil. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki karar vermeniz lazım" ifadelerini kullandı.