Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu? - Son Dakika
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Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe\'yi aldatıyor mu?
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Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin sevgilisi Ester Expósito'nun, David Beckham'ın oğlu Cruz Beckham ile İtalya'da özel bir tekne gezisinde görüntülendiği öne sürüldü.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, bu kez sahadaki performansıyla değil özel hayatına ilişkin ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

İddiaya göre Mbappe'nin sevgilisi Ester Expósito, İtalya'da David Beckham'ın 21 yaşındaki oğlu Cruz Beckham ile özel bir tekne gezisinde görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ikilinin birlikte görüntülenmesi çok sayıda yorumu da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar geziyi arkadaş buluşması olarak değerlendirirken, bazıları ise görüntüler üzerinden çeşitli iddialarda bulundu.

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ortaya atılan iddialarla ilgili ne Kylian Mbappe, ne Ester Expósito ne de Cruz Beckham cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapıldı. Buna rağmen görüntüler, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

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Son Dakika Spor Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu? - Son Dakika
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