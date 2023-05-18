Teknik Direktör Hikmet Karaman'a sosyal medyadan küfür eden kişi açılan dava hakkında kendisini ilginç tarzda savundu: Telefonu yeğenime vermiştim - Son Dakika
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Teknik Direktör Hikmet Karaman'a sosyal medyadan küfür eden kişi açılan dava hakkında kendisini ilginç tarzda savundu: Telefonu yeğenime vermiştim

18.05.2023 16:31

Sosyal medyada Hikmet Karaman'a küfür ettiği için hakkında şikayette bulunulan E.D. ifadesinde, "12 yaşında yeğenime oyun oynaması için telefonumu veririm. Hesap bana ait ama paylaşımı yeğenim yapmış. Suçsuzum" dedi. 75 adli gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırıldı.

Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erkan D., 75 gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırıldı.

HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

DHA'nın haberine göre; Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erkan D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, 'Ulan illaki ligin dibine girene kadar bu Hikmet'i tutacaklar' şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Erkan D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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"TELEFONU YEĞENİME VERMİŞTİM"

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Erkan D. katılmadı. Hikmet Karaman'ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Erkan D., önceki ifadesinde, "12 yaşında yeğenime oyun oynaması için telefonumu veririm. Hesap bana ait ama paylaşımı yeğenim yapmış. Suçsuzum" dedi. Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Erkan D.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 75 adli gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırdı. Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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Hikmet Karaman'ın küfür sebebiyle dava açtığı kişiden ilginç savunma: Telefonu yeğenime vermiştim Hikmet Karaman'ın küfür sebebiyle dava açtığı kişiden ilginç savunma: Telefonu yeğenime vermiştim

Hikmet Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teknik Direktör Hikmet Karaman'a sosyal medyadan küfür eden kişi açılan dava hakkında kendisini ilginç tarzda savundu: Telefonu yeğenime vermiştim - Son Dakika


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