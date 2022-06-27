Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismine büyük vefasızlık! Cenazeye ne Polat geldi ne de Çakır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Portekizli hoca son yaptığı paylaşımla taraftarın gönlünü fethetti.

FENERBAHÇE'Yİ KALBİNİN ÜZERİNE ETİKETLEDİ

Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalbinin üzerine Fenerbahçe'yi etiketledi. Bu detayı fark eden sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Dünyaca ünlü teknik direktörün fotoğrafına yorum yapan taraftarlar, yeni sezonda şampiyonluğa olan inançlarını bir kez daha yineledi.