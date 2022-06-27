Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

27.06.2022 23:44

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. Portekizli çalıştırıcının kendisini paylaştığı fotoğrafta kalbinin üzerine Fenerbahçe'yi etiketlemesi taraftarın büyük beğenisini kazandı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Portekizli hoca son yaptığı paylaşımla taraftarın gönlünü fethetti.

FENERBAHÇE'Yİ KALBİNİN ÜZERİNE ETİKETLEDİ

Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalbinin üzerine Fenerbahçe'yi etiketledi. Bu detayı fark eden sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Dünyaca ünlü teknik direktörün fotoğrafına yorum yapan taraftarlar, yeni sezonda şampiyonluğa olan inançlarını bir kez daha yineledi.

Jorge Jesus'un paylaşımına beğeni yağıyor! İnce detayı yakalayan taraftarlar mest oldu
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Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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