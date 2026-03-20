Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi

İsveç Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Bir teknik direktörün taç atışı kullanması büyük tartışma yarattı.

OYUN DEVAM ETTİ

Karşılaşma sırasında saha kenarında bulunan teknik direktör, topu alarak taç atışını kullandı. İlginç olan ise hakemin bu duruma müdahale etmemesi ve oyunun devam etmesi oldu.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Kural ihlali olup olmadığı konusunda futbol kamuoyunda tartışmalar başladı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi hakem kararını eleştirdi.